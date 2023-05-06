Касается всех владельцев карт Visa и Mastercard: украинцам озвучили важное предупреждение

В Украине наблюдается значительный рост мошенничества с банковскими картами, причем потери украинцев выросли на 46% по сравнению с довоенным уровнем в 2021 году.

Данные Национального банка Украины (НБУ) показывают, что в среднем за один раз с карт похищается 2 200 гривен, тогда как ранее этот показатель составлял 1 600 гривен.

По данным НБУ, потери от незаконной деятельности с использованием платежных карт остаются относительно низкими по отношению к общему объему операций с платежными картами. Мошеннические операции составляют 69 гривен на 1 млн гривен операций с платежными картами.

НБУ предупреждает, что мошенники действуют как онлайн, так и офлайн: 86% всех случаев мошенничества с платежными картами происходят онлайн, а 14% – с физическими устройствами, такими как торговые сети, банкоматы и устройства самообслуживания. С начала 2023 года киберполиция получила более 20 000 сообщений, 75% из которых касаются мошенничества в Интернете.

Чтобы минимизировать риск мошенничества, НБУ советует украинцам сохранять бдительность и придерживаться простых рекомендаций:

Храните в безопасности конфиденциальную информацию, такую как SMS-коды от банков и мобильных операторов, трехзначный CVV-код на обратной стороне карты, а также логины и пароли для онлайн-банкинга.

Прежде чем вводить данные платежной карты или пароли от интернет-банкинга, проверьте URL-адрес веб-сайта, поскольку любое несоответствие может указывать на фишинговый сайт.