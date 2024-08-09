Кому з українців слід відмовитися від кави у спеку: думка експертів
Багато хто вважає каву цілком звичайним напоєм, яким можна насолоджуватися без обмежень.
Це помилка.
Наприклад, у спеку кількість кави варто обмежити навіть здоровим людям.
Кому взагалі варто відмовитись від напою, якщо за вікном спекотна погода
“Сердечники” та гіпертоніки
Даної категорії людей з кавою завжди варто бути обережними, зазначають експерти. А от у спеку напій стає ще небезпечнішим.
Справа в тому, що через вживання кави серце може стикатися з додатковим навантаженням.
Проблеми з нирками
Якщо у вас є захворювання даного профілю, то від вживання кави варто відмовитися, якщо йдеться про спеку. Найкраще вживати чисту воду в достатньому обсязі.
Холодна кава
Багатьом у спеку подобаються холодні кавові напої, оскільки вони здаються ідеальним варіантом. Однак навіть для здорової людини такі напої стануть не найкориснішим рішенням.
Справа в тому, що це погіршує роботу шлунка та кишечника.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter