Кому з українців слід відмовитися від кави у спеку: думка експертів

Багато хто вважає каву цілком звичайним напоєм, яким можна насолоджуватися без обмежень.

Це помилка.

Наприклад, у спеку кількість кави варто обмежити навіть здоровим людям.

Кому взагалі варто відмовитись від напою, якщо за вікном спекотна погода

“Сердечники” та гіпертоніки

Даної категорії людей з кавою завжди варто бути обережними, зазначають експерти. А от у спеку напій стає ще небезпечнішим.

Справа в тому, що через вживання кави серце може стикатися з додатковим навантаженням.

Проблеми з нирками

Якщо у вас є захворювання даного профілю, то від вживання кави варто відмовитися, якщо йдеться про спеку. Найкраще вживати чисту воду в достатньому обсязі.

Холодна кава

Багатьом у спеку подобаються холодні кавові напої, оскільки вони здаються ідеальним варіантом. Однак навіть для здорової людини такі напої стануть не найкориснішим рішенням.

Справа в тому, що це погіршує роботу шлунка та кишечника.