Кто имеет право получить международную помощь: инструкция для онлайн проверки

Украинцы, пострадавшие от военных действий, теперь могут получить дополнительную финансовую помощь от Международных организаций. Для этого им нужно только создать заявку на специальной платформе «єДопомога». Сегодня мы подробно расскажем, как это сделать.





Кто имеет право на международную помощь

Подать заявку на выплаты могут:

внутренне перемещенные лица, переехавшие из оккупированных областей или регионов, где сейчас ведутся активные боевые действия;

граждане, которые до сих пор находятся в опасных регионах.

При этом переселенцы обязательно должны состоять на учете в регионе, в который переехали. Тогда информация о них будет в Единой инфобазе данных о внутренне перемещенных лицах.

Как подать заявку на получение виплат

Заявку на финансовую помощь от международных организаций можно подать на платформе «єДопомога». Для этого необходимо ввести следующие данные:

полное имя;

идентификационный код;

украинский паспорт, ID-карту, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство на проживание;

адрес прописки и реального места жительства;

номер мобильного;

IBAN-счет, на который можно перечислить пособие.

Все полученные заявки хранятся на платформе «Помощь», а далее они по категориям передаются разным международным организациям для начисления выплат.

Как проверить статус заявки

Если вы не знаете, на каком этапе находится ваша заявка и когда ждать денежных поступлений, стоит проверить ее статус. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Зайти на платформу «єДопомога» и кликнуть на «Проверка статуса заявки». Укажите свой идентификационный код и номер мобильного. Нажмите «Проверить статус».

На экране может появиться несколько различных вариантов ответа, по которым податчик запроса сориентируется, на каком этапе находится его заявка. Проверять статус заявки нужно обязательно, ведь в ней могут быть допущены ошибки, и тогда вы не получите никаких выплат.