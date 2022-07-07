Українські правоохоронці впіймали шахрая, що “обчистив” картки українців на 800 тис. грн

Українська Кіберполіція заарештувала злочинця, який викрав з карток своїх жертв майже 800 тис. грн. Підозрюваний працював за популярною у шахрайських колах схемою перевипуску SIM-карт. Саме таким чином він привласнював фінансові номери громадян та «звільняв» їхні картки від коштів.





Як розповіли і прес-службі Кіберполіції, 32-річний зловмисник спершу приходив до офісу мобільного оператора, послугами якого користувалася його майбутня жертва, та просив перевипустити її SIM-карту. Наразі правоохоронці ще з’ясовують, звідки шахрай отримував необхідні для перевипуску дані, зокрема інформацію про тарифний план, залишок на рахунку, останні дзвінки тощо.

Обманом отримавши SIM-карту з чужим номером, підозрюваний використовував його для входу в особистий кабінет жертви через мобільний додаток банку. А далі йому залишалося лише присвоїти кошти на карті.

Кіберполіція виявила вже 40 випадків крадіжок, у яких винен підозрюваний. Загалом потерпілі стараннями нині викритого зловмисника позбулися майже 800 тис. грн.

Наразі поліцейські зосередилися на пошуку інших учасників схеми, адже самотушки таку складну аферу підозрюваний провернути б не зміг. Йому точно допомагали, принаймні із отриманням даних про телефонні номери та стан рахунків майбутніх жертв.

Не зважаючи на те, що розслідування все ще триває, головному фігурантові справи вже висунули звинувачення. Йому інкримінують порушення за частиною 2 статті 362 Кримінального кодексу України, а саме «Несанкціоноване втручання у роботу інформаційних та електронних комунікаційних систем».

У прес-службі Кіберполіції українцям нагадали, що вберегти свої кошти від такого виду шахрайства вони можуть прив’язавши всій телефонний номер до паспорту. Тоді злочинець не зможе перевипустити SIM-карту без документів її власника. Також щоб убезпечити себе від викрадення фінансового номера можна перейти на контрактне обслуговування. Та навіть якщо застережних заходів вжито, все одно не варто «світити» свій номер на публічних платформах та форумах.