З нового року українці зможуть купляти акції Apple та Google прямо зі смартфона

Вже на початку 2022 українці отримають унікальну можливість стати інвесторами провідних міжнародних компаній, як то Amazon, Microsoft, Facebook чи Google. Для проведення цієї операції не доведеться навіть звертатися до брокерських компаній. Вкласти свої заощадження у акції найприбутковіших корпорацій світу можна буде самостійно за допомогою мобільного додатка.





Завдяки отриманому 20 грудня дозволу від української Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, відома інвестиційна компанія «Мульти інвестиції» вже запланувала запуск додатку для торгівлі іноземними цінними паперами. Додаток носитиме назву Multi Invest та стане доступним користувачам вже у першому кварталі нового 2022 року.

Щоб придбати акції просто зі свого смартфону, громадянину потрібно бути повнолітнім, мати встановлений додаток Multi Invest та відкритий гривневий рахунок у банку.

Варто зазначити, що схожий проект вже наприкінці грудня запустить також український Альфа Банк. Фінустанова запропонувала своїм клієнтам послугу інвестування в іноземні цінні папери за допомогою власного додатка Sense. У період із 28 грудня до 8 січня сервіс працюватиме у тестовому режимі. Та придбати у ньому можна буде лише ті акції, які дозволені для обороту у нашій країні.

Схожий сервіс з нового року запропонує своїм користувачам і monobank. Один із засновників необанку Олег Гороховський обмовився, що купувати акції міжнародних компаній його клієнти зможуть вже у січні 2022-го.

Схоже, що інвестування у цінні папери світових техногігантів наступного року стане справжнім мейнстримом. Про наміри запустити власні додатки для придбання акцій оголосили також фінансова група ICU, компанія «БТС Брокер» та «Фінтех Девелопмент», і це ще далеко не увесь список.

На думку експертів нова послуга буде користуватися неабияким попитом. Адже навіть у звичайного українця, що живе від зарплати до зарплати, знайдеться 50-100 дол., щоб вкласти у цінні папери. Тож якщо процедуру придбання акцій максимально спростити, прибравши посередників, громадяни радо вкладатимуть гроші у топові світові компанії.