Руйнування дамби “загрожує екологічною катастрофою”, – прем’єр-міністр України

Руйнування дамби в Новій Каховці “загрожує екологічною катастрофою” для півдня України, заявив у вівторок прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль.

“Світ повинен відреагувати. Негайно. Але не тільки словами, а й діями”, – сказав Шмигаль.

Раніше у вівторок вранці інший український високопосадовець назвав руйнування дамби “екоцидом”, який матиме наслідки для доступу людей до питної води та різних екосистем.

Евакуація: Шмигаль додав, що мешканців затоплених територій евакуюють, причому евакуація “ведеться з мікрорайону Острів у Херсоні”. За його словами, також готуються евакуаційні потяги до південного міста Миколаєва.

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомив Шмигаль, додавши, що наступним буде засідання з питань екологічної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації.

Запорізька атомна електростанція: Шмигаль також повідомив, що влада “оцінює вплив на навколишнє середовище і загрозу” для Запорізької атомної електростанції, яка розташована вище за течією від дамби.

“Через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена”, – сказав Шмигаль, додавши, що Росія “повинна негайно вивести свої війська” з станції, щоб “уникнути подальшої катастрофи”.

Українське ядерне агентство “Енергоатом” заявило, що руйнування дамби може мати негативні наслідки для атомної електростанції, але ситуація знаходиться під контролем.