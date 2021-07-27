Сотні тисяч: скільки може заробити за літо в Польщі український вчитель, або студент

Цього літа кількість вакансій для українських заробітчан у Польщі значно зросла. А разом з тим на 15% збільшилося й число вітчизняних вчителів, що прямують до північного сусіда за додатковим доходом. Скільки ж вдається заробити українським працівникам освіти у Польщі за три місяці канікул? На яку роботу найвигідніше влаштовуватися влітку?





Українські вчителі, що складають приблизно 5% від загального числа українських заробітчан, зазвичай обирають собі вакансії ще перед початком канікул. Цікавитися роботою у Польщі вони починають у травні, а приїздять на початку чи в середині липня. Працюють освітяни приблизно до 20-х чисел серпня, та повертаються на батьківщину.

Щодо вакансій, українські педагоги зазвичай зупиняються роботі, що за кілька літніх місяців принесе найвищий дохід. Вони працюють:

на харчових фабриках, як то м’ясокомбінати, кондитерські тощо;

підприємствах, що виробляють товари електроніки;

різноманітних складах;

у ресторанах, кафе та готелях.

У літній сезон така робота є найбільш популярною, вакансій чимало, а отже можна влаштуватися без жодних проблем. Заробити за три літні місяці українським освітянам зазвичай вдається від 3 до 5 тисяч доларів.

Полюбляють проводити літні канікули у Польщі й українські студенти. Щоправда, вони обирають собі роботу із невеликим фізичним навантаженням. Молодь найчастіше влаштовується:

на заводи техніки;

у бари, ресторани чи готелі;

склади інтернет-магазинів, тощо.

З таких літніх заробітків можна привезти від 2,5 до 4 тис. доларів. Така сума стане непоганим додатком до стипендії, або ж дозволить студенту, що вчиться на платній формі навчання, розрахуватися за свою освіту.

Загалом літні заробітки у Польщі для українців, що викладають або навчаються, стають чимраз популярнішими. Адже невисокі доходи наших співвітчизників не дозволяють їм відпочивати три місяці поспіль. Тож вони використовують канікули як шанс заробити «зайву копійку».