Мобільний оператор lifecell запустив відмінну послугу, про яку всі дуже давно мріяли

Нещодавно оператор мобільного зв’язку lifecell запустив відмінну послугу, про яку давно мріяли всі без винятку, особливо ті українці, які не можуть підключити провідний домашній інтернет з будь-якої причини.





Якою буде нова послуга

Існує безліч людей, які з яких-небудь причин не можуть підключити собі провідний інтернет, або просто не бачать в ньому сенсу через те, що постійно знаходяться в роз’їздах. На щастя, lifecell задумався про це, і в результаті запустив неймовірно корисну послугу, яка дозволяє працювати з дому, здійснювати онлайн покупки, дивитися відео у відмінній якості і грати в ігри без будь-яких проблем і кабелів.

Послуга, запущена мобільним оператором, носить просту назву «Домашній Інтернет 4G» і діє по всій території нашої країни. В її рамках ви можете отримати практично повністю безлімітний інтернет – 9999 гігабайтів на чотири тижні (операторський місяць), що майже неможливо витратити. Вартість послуги складає всього сто п’ятдесят гривень в операторський місяць.

Все, що потрібно для даної послуги – придбати спеціальний бездротовий роутер (маршрутизатор) і встановити в нього сім-карту мобільного оператора lifecell. Необхідно, щоб у вашій місцевості було нормальне поширення радіосигналу, яке дозволяє працювати мережам четвертого покоління (4G). В іншому випадку доступ в інтернет буде надаватися за технологією третього покоління (3G) або ж EDGE (2G).

Як ми писали раніше, lifecell також запустив тарифний план, в якому можна отримати повністю безлімітний інтернет всього за сімдесят гривень на місяць. Назва цього тарифного плану – «Інтернет без меж». Він є регіональним, тобто працює не у всіх областях нашої країни, тому вам бажано відразу з’ясувати, чи можете ви на нього перейти. Якщо у вашому регіоні він працює, то підключити тариф можна в будь-якому магазині мобільного оператора.