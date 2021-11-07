Час закупитись: відомий курс валют на понеділок

Національний банк України визначив офіційний курс долара на понеділок 8 листопада на рівні 26,1 грн. Тобто «американець» здешевіє аж на 9 копійок. Євровалюта також не втримає своїх позицій. Її курс впаде на 19 копійок й на початок тижня складатиме 30,09 грн.





Укріплення гривні та відповідно здешевшання іноземних валют пов’язане у першу чергу з успішним розміщенням єврооблігацій національної енергетичної компанії «Укренерго». Компанія вивела на ринок цінні папери на суму 825 мільйонів доларів із дохідністю у 6,8%.

Поява на ринку дебютних облігацій компанії викликали неабиякий ажіотаж серед інвесторів. Таке потужне джерело пропозиції іноземної валюти стало одним із факторів формування тренду на зниження курсу долара та євро на українському ринку. Тож на торгах у п’ятницю, де основним покупцем валюти США був Нацбанк, курс долара коливався у межах 26,09 та 26,1 грн/дол.

Щодо роздрібних цін на долар, то на понеділок його курс в українських обмінниках становитиме 26,28 грн/дол. для продажу, та 26,1 грн/дол. у разі придбання валюти банком. Тим часом євро громадяни зможуть придбати за 30,38 грн/євро, а продати за 30,05 грн/євро відповідно.

Доволі низьким курс іноземних грошей найімовірніше буде й протягом наступного тижня. На думку експерта Анни Волуйчак, що керує департаментом казначейських операцій у «Юнекс Банку», на торгах у понеділок вартість долара складе від 26,02 до 26,17 грн/дол. Та збереження тренду до укріплення гривні залежатиме головним чином від стратегії НБУ на міжнародному валютному ринку.

Тим часом для українців міцна нацвалюта може стати чудовою можливістю для вигідного придбання валюти іноземної. Та фінансові експерти попереджають, що швидко отримати прибуток покупцям доларів та євро не вдасться. Період утримання низького курсу «іноземців» може тривати досить довго. Адже і зв’язку із пандемією та локдауном купівельна спроможність українців є не надто високою. А отже пропозиція валюти ще деякий час перевищуватиме попит, не дозволяючи курсу знову вирости.