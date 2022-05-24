Европейская валюта прет вверх: курс валют на 25 мая

Европейская валюта продолжает стремительно дорожать в Украине. Национальный банк Украины установил курс Евро на 25 мая на уровне 31 гривны и 34 копеек. По сравнению со вторником подорожание составило 17 копеек.





На 10 копеек 25 мая подорожает и польский Злотый. Его курс будет составлять 6 гривен и 80 копеек. Румынский лей подорожает на 3 копейки, его курс – 6 гривен и 33 копейки.

НБУ продолжает удерживать доллар. Курс американской валюты в среду, 25 мая, составит 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 25 мая 2022