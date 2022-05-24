Новини
Европейская валюта прет вверх: курс валют на 25 мая
Европейская валюта продолжает стремительно дорожать в Украине. Национальный банк Украины установил курс Евро на 25 мая на уровне 31 гривны и 34 копеек. По сравнению со вторником подорожание составило 17 копеек.
На 10 копеек 25 мая подорожает и польский Злотый. Его курс будет составлять 6 гривен и 80 копеек. Румынский лей подорожает на 3 копейки, его курс – 6 гривен и 33 копейки.
НБУ продолжает удерживать доллар. Курс американской валюты в среду, 25 мая, составит 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 25 мая 2022
|Код цифровий
|Код літерний
|Кількість одиниць валюти
|Назва валюти
|Офіційний курс
|036
|AUD
|1
|Австралійський долар
|20,6905
|944
|AZN
|1
|Азербайджанський манат
|17,2422
|933
|BYN
|1
|Білоруський рубль
|10,6335
|975
|BGN
|1
|Болгарський лев
|16,0292
|410
|KRW
|100
|Вона
|2,3106
|344
|HKD
|1
|Гонконгівський долар
|3,7271
|208
|DKK
|1
|Данська крона
|4,213
|840
|USD
|1
|Долар США
|29,2549
|978
|EUR
|1
|Євро
|31,3437
|818
|EGP
|1
|Єгипетський фунт
|1,5793
|392
|JPY
|10
|Єна
|2,2968
|985
|PLN
|1
|Злотий
|6,8088
|356
|INR
|10
|Індійська рупія
|3,7709
|124
|CAD
|1
|Канадський долар
|22,867
|191
|HRK
|1
|Куна
|4,1621
|484
|MXN
|1
|Мексиканське песо
|1,4734
|498
|MDL
|1
|Молдовський лей
|1,5268
|376
|ILS
|1
|Новий ізраїльський шекель
|8,7425
|554
|NZD
|1
|Новозеландський долар
|18,8299
|578
|NOK
|1
|Норвезька крона
|3,0471
|710
|ZAR
|1
|Ренд
|1,8657
|643
|RUB
|10
|Російський рубль
|5,2195
|946
|RON
|1
|Румунський лей
|6,3391
|360
|IDR
|1000
|Рупія
|1,9954
|702
|SGD
|1
|Сінгапурський долар
|21,2949
|960
|XDR
|1
|СПЗ (спеціальні права запозичення)
|39,504
|398
|KZT
|100
|Теньге
|7,0179
|949
|TRY
|1
|Турецька ліра
|1,8151
|348
|HUF
|100
|Форинт
|8,1784
|826
|GBP
|1
|Фунт стерлінгів
|36,5628
|203
|CZK
|1
|Чеська крона
|1,2696
|752
|SEK
|1
|Шведська крона
|2,9853
|756
|CHF
|1
|Швейцарський франк
|30,3238
|156
|CNY
|1
|Юань Женьміньбі
|4,3896