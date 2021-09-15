Сонливість і апатія: які хвороби чекають на знаків зодіаку цього тижня
Що обіцяють зірки з 15 по 21 вересня, розповіла астролог Людмила Снітковська
Овен
З п’ятниці настане спокійний розмірений період. Самопочуття і працездатність цілком влаштовують, і є можливість завершити розпочате – роботу або лікування.
Тілець
Область шиї і горло будуть турбувати і, більш того, погано піддаватися лікуванню. Якщо є можливість, відмовтеся від операцій. Зосередьтеся на профілактиці. Рекомендуються гарячі напої, тепло для ніг і тазостегнових суглобів.
Близнюки
Хороше самопочуття може зіграти злий жарт. Ви кидаєтеся в роботу, як то кажуть, з головою, а потім виявляєте перевтому, слабкість і невдоволення собою. Давайте собі відпочити.
Рак
П’ятниця принесе охолодження у відносинах. Якщо не роздувати з цього скандал, то все налагодиться в суботу. Якщо ні – зіпсовані вихідні, нерви і повна вимотаність до понеділка.
Лев
Ваша тихе і спокійне життя порушиться тільки в понеділок. Постарайтеся до цього часу закінчити справи, так як зібратися з силами на цьому тижні не вдасться. У вихідні стежте за харчуванням.
Діва
Період великої активності може привести до надмірної втоми. Починаючи з четверга, потрібно більше, ніж зазвичай, приділяти часу на відпочинок. Слідкуйте за поставою і станом спини.
Терези
Стара застуда може нагадати про себе болем в попереку. При перших же симптомах утепляйте і прогрівайте хворе місце тими способами, якими вже користувалися раніше. Нові методи, на жаль, не допоможуть.
Скорпіон
У четвер і п’ятницю велика ймовірність застудитися. Як наслідок, область малого тазу і поперек зажадають уваги – тепло і легкі фізичні вправи, щоб не утворився застій.
Стрілець
До кінця тижня у вас буде добре самопочуття. Однак в неділю і понеділок можливі застілля, які можуть зіпсувати здоров’я як кількістю, так і якістю їжі та напоїв.
Козеріг
До суботи у вас можуть бути болі в спині і колінах. Обов’язково займіться лікуванням. Це стара застуда, яка засіла надовго і вимагає постійної уваги. Вам допоможуть ваші звичайні методи лікування.
Водолій
Вам забезпечено гарне самопочуття на весь тиждень, якщо у вихідні не перевищите розумну кількість їжі і напоїв. Є ймовірність харчового отруєння, і тільки від вас залежатиме його ступінь.
Риби
На цьому тижні ви будете відчувати сонливість і апатію. З ними важко буде боротися, тому краще спланувати роботу – все, що можна, робіть до четверга, а решта перенесіть на наступну середу.
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