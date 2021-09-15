Сонливість і апатія: які хвороби чекають на знаків зодіаку цього тижня

Тепер важливо зосередитися на симптомах застуди: болить, тягне, ниє – слід відразу застосовувати зігріваючі розтирання, особливо на ноги і спину.

Нарешті закінчився період “небезпеки на дорогах”, і, хоча ми розуміємо, що уважними потрібно бути завжди, кількість травматизму зменшиться.

Нарешті закінчився період “небезпеки на дорогах”, і, хоча ми розуміємо, що уважними потрібно бути завжди, кількість травматизму зменшиться. Тепер важливо зосередитися на симптомах застуди: болить, тягне, ниє – слід відразу застосовувати зігріваючі розтирання, особливо на ноги і спину.

Овен

З п’ятниці настане спокійний розмірений період. Самопочуття і працездатність цілком влаштовують, і є можливість завершити розпочате – роботу або лікування.





Тілець

Область шиї і горло будуть турбувати і, більш того, погано піддаватися лікуванню. Якщо є можливість, відмовтеся від операцій. Зосередьтеся на профілактиці. Рекомендуються гарячі напої, тепло для ніг і тазостегнових суглобів.

Близнюки

Хороше самопочуття може зіграти злий жарт. Ви кидаєтеся в роботу, як то кажуть, з головою, а потім виявляєте перевтому, слабкість і невдоволення собою. Давайте собі відпочити.

Рак

П’ятниця принесе охолодження у відносинах. Якщо не роздувати з цього скандал, то все налагодиться в суботу. Якщо ні – зіпсовані вихідні, нерви і повна вимотаність до понеділка.

Лев

Ваша тихе і спокійне життя порушиться тільки в понеділок. Постарайтеся до цього часу закінчити справи, так як зібратися з силами на цьому тижні не вдасться. У вихідні стежте за харчуванням.

Діва

Період великої активності може привести до надмірної втоми. Починаючи з четверга, потрібно більше, ніж зазвичай, приділяти часу на відпочинок. Слідкуйте за поставою і станом спини.

Терези

Стара застуда може нагадати про себе болем в попереку. При перших же симптомах утепляйте і прогрівайте хворе місце тими способами, якими вже користувалися раніше. Нові методи, на жаль, не допоможуть.

Скорпіон

У четвер і п’ятницю велика ймовірність застудитися. Як наслідок, область малого тазу і поперек зажадають уваги – тепло і легкі фізичні вправи, щоб не утворився застій.

Стрілець

До кінця тижня у вас буде добре самопочуття. Однак в неділю і понеділок можливі застілля, які можуть зіпсувати здоров’я як кількістю, так і якістю їжі та напоїв.

Козеріг

До суботи у вас можуть бути болі в спині і колінах. Обов’язково займіться лікуванням. Це стара застуда, яка засіла надовго і вимагає постійної уваги. Вам допоможуть ваші звичайні методи лікування.

Водолій

Вам забезпечено гарне самопочуття на весь тиждень, якщо у вихідні не перевищите розумну кількість їжі і напоїв. Є ймовірність харчового отруєння, і тільки від вас залежатиме його ступінь.

Риби

На цьому тижні ви будете відчувати сонливість і апатію. З ними важко буде боротися, тому краще спланувати роботу – все, що можна, робіть до четверга, а решта перенесіть на наступну середу.