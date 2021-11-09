Китайські астрологи розповіли, як по родимках на тілі дізнатися про долю людини

Зазирнути в майбутнє і дізнатися, що чекає на нас попереду, мабуть, хотіли б багато хто. Але де знайти ту справжню провидицю? Китайські астрологи відповідають – не шукайте, адже розповісти про майбутнє можна, лише подивившись у дзеркало. Вся справа в розташуванні родимок.





На лобі

Родимка на лобі, на думку китайських астрологів, означає, що вам важко спілкуватися із владними людьми. Наприклад, начальством. Або навіть батьками. А родимка на голові збоку каже, що людина завжди має чіткі цілі, дуже енергійна та діяльна.

Біля брів

У вас ніколи не буде фінансових труднощів. Якщо родимка під бровою – вас наздожене багатство. А під бровою буде стабільний середній дохід. Але якщо родимка ледве помітна — людина матиме приховані скарби.

На верхніх повіках

Такій людині буде складно домогтися від сім’ї схвалення чогось чи порозуміння. Також є ймовірність, що періодично у неї виникнуть труднощі із грошима. Але якщо родимка розташована на нижньому повіці, у людини підвищена емоційність.

На щоці

Наявність родимки на щоці для людини означає самотність. Їй буде важко зустріти по-справжньому рідну людину і створити сім’ю.

На мімічних складках обличчя

Астрологи попереджають – будьте обережні та уважні, у вашому житті є висока ймовірність надзвичайних подій та аварій.

На вухах

Так, темна точка на мочці вуха означає, що людина позитивна і з гарною репутацією. Родимка всередині вушної раковини пророкує її власнику довге життя. А вгорі вуха каже, що людина розумна та інтелектуально розвинена. Якщо у вас родимки на обох вухах, значить ви вразливі та емоційні.

На носі

Як і на щоці, наявність родимки на носі пророкує людині проблеми в особистому житті, проблеми з протилежною статтю. Трудоголіка, на думку астрологів, можна розпізнати родимкою на переніссі. А про фінансове благополуччя розкажуть плями на крилах носа.

На підборідді

Родимі плями на підборідді – ви впертий і цілеспрямований. Найчастіше такі люди люблять мандрувати.

Біля губ

Ви любите поїсти. Причому не просто поїсти, а зробити цілий ритуал, який принесе багато задоволення. А родимка на нижній губі у жінки пророкує щасливе життя її дітям.

На шиї

Мабуть, найнеприємніше розташування родимки – це на шиї. Адже її наявність, на думку фахівців, попереджає про численні розчарування, які відбуватимуться протягом усього життя. Особливо тривожний знак — родимка, розташована в центрі шиї, — у сімейному житті буде все непросто та можливі скандали.

На грудях та пупці

Мати родимку на такій частині тіла як груди, означає успіх та реалізацію у професії. А в районі пупка родимка наповнить життя радістю та щастям.