Кому деньги, а кому и неприятности: гороскоп на сегодня

Среда, 28 июля, откроет широкие возможности для Тельцов, и взвалит тяжелую ношу на плечи Скорпионов. Этот день поведет Раков по светлой дороге в будущее, а Козерогов затянет в сети любви. Для кого же середина недели наиболее удачной? Самое время узнать.





Овен

Успех на работе вам сегодня обеспечен. Овен покорит всех вокруг своими умениями, талантом и деловой хваткой.

Телец

Представители этого знака как магнитом будут притягивать деньги. Возможно продвижение по карьерной лестнице, которое потребует от вас еще больших усилий. Но в то же время полученная должность существенно повысит социальный статус Тельца.

Близнецы

Вы как раз взялись за реализацию нового проекта, или начинаете собственный бизнес? Момент сейчас просто идеальный. Ловите удачу «за хвост» и вперед, к успеху!

Рак

Вы сегодня получите предложение, которое кардинально изменит ваше будущее. Это уникальный шанс. Соглашайтесь без тени сомнения.

Лев

Уроженцев этого знака ждет серьезная и напряженная работа. Вам нужно будет много сил и вдохновения. Однако результат стараний не заставит себя ждать.

Дева

Сегодня Девы могут стать жертвами манипуляции, или обмана. Не верьте словам малознакомых людей. Лучше десять раз проверить информацию, чем наивно пойти на уступки хитрецу.

Весы

Рожденные под созвездием Весов в среду проявят свои несравненные лидерские таланты. Сегодня ваша цель – вести за собой. Поверьте, приложенные усилия будут стоить результата!

Скорпион

Скорпионы будут вынуждены взять на себя роль главы семьи и принять важное решение. Но не беспокойтесь, у вас все получится. Семья будет благодарна вам за помощь, и подарит еще больше нежности и душевного тепла.

Стрелец

Стрельцы сегодня задумают сделать все свои дела, до которых давно не доходили руки. Однако энергии у вас немало, а значит вы со всем справитесь даже быстрее, чем планировали.

Козерог

Любовь порой заставляет Козерогов идти на уступки, которые им самим приносят только грусть. Подумайте о себе, и не позволяйте любимому человеку переходить ваши личные границы.

Водолей

Острые на язык и очень умные представители этого знака сегодня будут победителями «на всех фронтах». Вы легко достигнете поставленных целей и очаруете людей вокруг своим уникальным юмором, талантом и упорством.

Рыбы

Для Рыб среда пройдет в сплошном релаксе. Никаких дел на горизонте, отличная погода, вкусная еда – у вас есть все условия для идеального отдыха. Просто наслаждайтесь!