Живете в багатоповерхівці – отримаєте ще один рахунок: оплата для мешканців обов’язкова

Мешканці багатоквартирних будинків в Україні почали отримувати окремі рахунки від філій «Газмережі» за послугу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ВБСГ). Ці рахунки викликали чимало запитань, тож давайте розберемося, що це за нарахування та чому вони з’явилися.

Що таке технічне обслуговування ВБСГ?

Технічне обслуговування ВБСГ – це планові роботи, які забезпечують безпеку та надійність газових мереж у вашому будинку. Ці роботи передбачають:

Перевірку газових мереж на можливі витоки або несправності.

на можливі витоки або несправності. Діагностику стану газового обладнання.

газового обладнання. Усунення виявлених недоліків.

Це обов’язковий захід, запроваджений Міністерством енергетики України для запобігання аварійним ситуаціям та забезпечення стабільної роботи газопостачання.

Як часто проводять обслуговування?

Частота проведення обслуговування залежить від “віку” внутрішньобудинкових мереж:

Якщо мережі експлуатуються до 25 років , їх перевіряють один раз на п’ять років .

, їх перевіряють один раз на . Якщо мережам понад 25 років, техобслуговування проводиться кожні три роки.

Ці вимоги обов’язково враховуються при складанні графіку робіт.

Чому рахунок приходить зараз і як його сплатити?

Важливо зазначити, що нарахування за технічне обслуговування ВБСГ – це не нове явище. До 2020 року ця плата була включена до загальної платіжки за газ. Після розділення рахунків вона почала надходити окремо.

Рахунок за обслуговування є разовим і виставляється після завершення робіт. Сплатити його можна одним із таких зручних способів:

Банківським переказом за реквізитами.

за реквізитами. Через онлайн-сервіси банків .

. У будь-якому банківському відділенні.

Своєчасне технічне обслуговування газових систем – запорука вашої безпеки. Переконайтеся, що ви розумієте ці нові рахунки та оплачуєте їх вчасно, щоб забезпечити безперебійну та безпечну роботу газопостачання у вашому домі.