Выбираем ковролин: все, что нужно знать о его структуре

Ковролин — любимое напольное покрытие тех, кто ценит в доме уют и эстетичность. Его монтируют в спальнях и детских комнатах, чтобы повысить комфорт помещения. Материал имеет приятную на ощупь поверхность, обладает повышенной шумоизоляцией и отличными термоизоляционными свойствами.

Важный фактор, влияющий на качество коврового покрытия, — структура. В этой статье мы рассмотрим, какой она должна быть.

Особенности структуры ковролина и их влияние на эксплуатационные свойства

Структура ковровых покрытий практически всегда идентична, и включает:

Лицевую часть. Первичную основу. Закрепляющую основу. Вторичную основу.

Это типичные слои ковролина https://kontraktpol.ua/catalog/kovrolin/, которые встречаются в изделиях всех производителей, независимо от марки, типа покрытия и ценового сегмента.

Лицевая часть (ворс)

Ворс — часть ковролина, с которой потребители имеют дело в повседневной жизни. Состоит из волокон, которые крепятся к первичной основе и образуют лицевую поверхность ковролина.

Волокна могут быть сделаны из различных материалов, таких как натуральная шерсть, синтетические волокна, хлопок или их смесь. Каждый материал имеет особенности и влияет на свойства ковролина.

Существует два типа ворса:

Короткий — это волокна, которые не превышают 5 мм в длину. Используется в коммерческих помещениях, так как обладает высокой износостойкостью и устойчивостью к загрязнениям.

Длинный — это волокна, длина которых может достигать 25 мм. Он обладает более мягкой и приятной на ощупь поверхностью, поэтому используется в домашних условиях.

Длинный и короткий ворс может быть как одноуровневым, так и многоуровневым. От этого показателя зависть жесткость поверхности.

Первичная основа

Первичная основа — это часть, на которую крепятся волокна ворса. Она состоит из материала, который обладает высокой прочностью и устойчивостью к разрывам. Тип материала может варьироваться в зависимости от производителя, но часто используется полипропиленовая ткань. Она легкая, прочная и не подвержена растяжению.

Это важно, потому что первичная основа должна удерживать волокна ворса в месте и обеспечивать геометрическую стабильность изделия. Важно отметить, что ковролины с более высокой плотностью имеют более прочную первичную основу.

Закрепляющий слой

Закрепляющая слой материала крепится к первичной основе с помощью клеящего компаунда для предотвращения растяжения ковролина в процессе эксплуатации.

В качестве компаунда используются различные материалы, среди которых латексная прослойка или термостабилизированная полиэстеровая пленка. Это слой также может иметь добавки, такие как стекловолокно, для усиления конструкции ковролина, и другие специальные добавки.

Вторичная основа

Вторичная основа — это изнаночный слой материала, который добавляется для увеличения прочности и стабильности ковролина. Он непосредственно соприкасается с полом. Может быть выполнен из полипропилена, хлопка или же синтетических материалов, таких как сетка из полиэстера.

В качестве вторичной основы могут служить: натуральный джут, искусственный джут, латекс, войлок, нитяная основа и некоторые другие.

Структура ковролина играет важную роль в его качестве и долговечности. Выбор материала с более высокой плотностью ворса, качественной первичной и вторичной основой может увеличить его долговечность и сделать его более устойчивым к повреждениям.

Наконец, структура ковролина также может определять его способность к удержанию тепла и звука. Например, ковролины с более высокой плотностью и длиной ворса обычно обеспечивают более высокую звукоизоляцию и теплоизоляцию, чем ковролины с более коротким ворсом.