Встречаем Дракона и радуемся: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 апреля

Не самая спокойная неделя нас ожидает. В среду наступит новый месяц по китайскому календарю, а это всегда нестабильное время, когда одни энергии сменяют друг друга и сложно прогнозировать, как они будут проявляться и воздействовать на всех нас.

Вдобавок, Огненный Дракон, что придет в мир в эту среду, это довольно активная энергия. По сравнению с мартом, когда многое происходило не явно, апрель открыто все скажет и покажет. Спрятаться от энергии Огня, освещающей все вокруг, будет сложно. Это не значит, что будет много агрессии, но тайное точно станет явным.

Понедельник, 3 апреля. Инь Металл на Кролике.

В понедельник важно правильно настроиться на будущую рабочую неделю. Так что настраивайтесь. Этот понедельник идеален для составления списков, планирования, распределения обязанностей и многочисленных совещаний с заинтересованными лицами.

Энергии дня благоволят любым занятиям, что принесут в будущем хороший урожай. Делайте в этот понедельник предложения руки и сердца (и кошелька). Подписывайте на совместные проекты перспективного партнера, совершайте переезд и выходите на новую работу.

Не самые лучшие энергии в понедельник для того, чтобы заниматься разрушением построенного и сооружением котлованов. В общем, если вы затеяли вырыть яму другому и разрушить тем самым его жизнь до основания, не рассчитывайте на скорый успех.

Тем, у кого в карте есть Петух, в понедельник лучше вообще не высовывать свой нос из курятника. Соединение двух Кроликов в карте дня ничего хорошего для вас не предвещает.

Вторник, 4 апреля. Ян Вода на Драконе

Во вторник энергии будут настаивать на срочной уборке. Как раз накануне наступления нового месяца. Имеет смысл послушаться и навести порядок везде, куда дотянетесь — от мест физического присутствия до памяти и эмоций. Важно отдаться этому делу со всей страстью, на которую вы способны.

Планируем на вторник генеральную чистку шкафов и мозгов. Убираем пыль с полок и надоевшие мысли из головы. Проверяем, насколько нам комфортно жить, учиться и работать там, где мы есть сейчас. Если видим усталость, фальшь и насилие — пользуемся помощью энергий и радостно прощаемся со всем, что мешает. Ну, хотя бы формируем намерение жить в чистом пространстве, с чистыми мыслями и чистыми людьми.

Не стоит во вторник заниматься любой важной созидательной деятельностью. Есть опасение, что ее потенциальные результаты (если они будут) могут быстро нивелироваться. А напрасные усилия нам не нужны. Так что не стоит строить, садить и начинать новое.

Для людей с Собакой в карте день может принести нервы и неожиданную прибыль. И то, и другое надо перенести стоически.

Среда, 5 апреля. Инь Вода на Змее

Среда — важный день. В среду в мир приходит новая энергия. Мир водяных лилий марта резко сменяется горным ландшафтом, над которым сияет солнце. Огненный Дракон во всей красе. Энергии дней перехода всегда очень спутанные, хаотичные, поэтому дисциплинированные и степенные спецы по ба-зцы рекомендуют в такие дни не суетиться. Не дергаться, не экзальтировать и не планировать остро важных дел.

Займитесь устранением недоделанного, завершите то, что не получилось накануне. Можно смело продолжать разбирать эмоциональные и ментальные завалы, а также разбираться в сложных отношениях и разрывать неприятные. Иными словами — разводы и сложные расставания в среду пройдут как по маслу.

Поскольку день максимально нестабилен, не стоит возлагать на него большие надежды. Хаотичность энергий может способствовать большим и мелким форс-мажорам и неурядицам. Будьте внимательны с деньгами и документами.

Для людей со Свиньей в карте день может показаться излишне нервным.

Четверг, 6 апреля. Ян Дерево на Лошади

Четверг, наконец, привносит в неделю стабильность и процветание. День наполнен энергиями достатка, благополучия и эффективного межличностного взаимодействия. Солнце светит, Вода поливает, Деревья прут в небо. Такая энергетическая картина дня складывается, даже если за реальным окном она у вас совсем другая.

Планируйте на четверг все те очень важные дела, что станут основой для вашего будущего долгосрочного процветания. Все сделанное в этот день имеет шанс многократно умножиться. Это касается, между прочим, и негативных всяких штук, так что стоит быть сознательным и внимательным.

Не надо назначать на четверг походы в банки за кредитами, свадьбы и переезды. Покупка имущества, диета и общение с юристами — тоже не самые правильные занятия для этого четверга. Если вы не очень сильны энергетически (усталость и недомогание) будьте аккуратны в общении с противоположным полом.

Наиболее внимательными к негативным прогнозам дня должны быть люди с Крысой в карте.

Пятница, 7 апреля. Инь Дерево на Козе

Пятница даст выдохнуть и получить от жизни удовольствие. Единственное условие — получение этого удовольствия не должно быть слишком экстремальным. Энергии пятницы будут все сводить к балансу.

Планируйте на последний рабочий день недели подведение итогов, планирование следующих рабочих циклов и размеренный отдых. Правильно будет завершить неделю посещением объектов культуры, устроить теплую ламповую вечеринку с милыми сердцу людьми, сходить на долгую прогулку в дюны или в ближайший парк. Умиротворяющая атмосфера — вот главный индикатор правильного времяпровождения в этот день.

Совсем не стоит в пятницу вступать в долгие споры или начинать соревнования. Будет очень сложно одержать победу — баланс дня рулит. Но если ваша позиция слабее — идите боритесь. Ваши шансы выгрызть себе что-то у мира очень даже высоки.

Суббота, 8 апреля. Ян Огонь на Обезьяне

Суббота предназначена для отдыха, аминь. Энергии располагают к расслаблению, созерцанию и умиротворению. Много Огня в карте дня поможет активно помечтать и зримо представить себе легкое осуществление всех своих планов на жизнь. Это только кажется, что мечты — занятие пустое. Им просто надо уметь правильно заниматься.

Запланируйте на субботу тихий и спокойный отдых. Обязательно уделите время прогулкам на свежем воздухе и общению с умными людьми. Нет рядом таковых — читаем хорошие книги. Впрочем, и просмотр душевного сериала тоже подойдет в качестве отдохновения для ума.

Не стоит загадывать на эту субботу больших желаний и строить ожидания. Все они могут раствориться в ленивости этого дня. Особенно нефартовыми могут быть шопинг и обсуждение любых денежных вопросов. Не искушайте судьбу.

Люди с Тигром в карте будут особенно уязвимы и эмоциональны, поберегите себя.

Воскресенье, 9 апреля. Инь Огонь на Петухе

Воскресенье продолжит череду дней-бездельников. На этот раз рекомендация не планировать важного и отдыхать исходит из энергии столкновения Петуха дня с Кроликом года. Нестыковки и разрушения планов в этот день могут происходить запросто.

Дни разрушения предназначены для одного — служить силой для трансформации, очищения от старого ради рождения нового. Начинания рушатся, планы меняются, люди отказываются от обязательств, переобуваются в воздухе и меняют позиции — все это совершенно нормально для дней разрушения. Если у вас нет желания проводить эксперименты на себе любимом — выйдите на время из игры.

Лучшая рекомендация на воскресенье — тихое времяпровождение дома или на природе в компании теплых людей, без экстремальных развлечений. Особенно это касается Кроликов и Петухов.

Хорошей вам недели!