В Україні з’являться квартири-трансформери: що це

Незабаром на ринку нерухомості України може з’явитися новий тип житла. Він стане результатом нововведення, запровадженого Міністерством розвитку громад та територій України. Порядок визначення технічної можливості поділу та об’єднання об’єктів нерухомості, що вийшов з-під пера відомства, дозволить модернізувати житло у принципово новий спосіб.





Як повідомив очільник української Асоціації спеціалістів із нерухомості Юрій Піта, новітній тип житла з’явиться шляхом поділу однокімнатних помешкань на кілька смарт-квартир. До прикладу із квартири, площею 40 кв. м, можна буде зробити два об’єкти нерухомості, по 20 кв. м кожен.

Експерт також зазначив, що квартири-трансформери не надто вплинуть на плани компаній-забудівників. Адже перетворення однокімнатної квартири у кілька приміщень новітнього формату не потребуватиме серйозного перепланування. Будівельні компанії можуть пропонувати такі рішення у районах, де малометражне житло користується найбільшою популярністю.

Хоча, на думку Юрій Піти, шаленого попиту на таке житло очікувати не варто. Популярні ще кілька років тому смарт-квартири із метражем менш як 26 кв. м. вже зникли з топу продажів. Та нові квартири-трансформери неодмінно знайдуть «свого клієнта».

Отож запропоновані у державному відомстві правила перебудови житла можуть відкрити нові можливості як для забудівників, так і для бажаючих придбати власну нерухомість. Наразі далеко не кожна молода сім’я може дозволити собі придбати просторе житло. А іпотечний кредит потребує серйозних гарантій та постійного стабільного заробітку. Та тепер навіть для людей із невисоким достатком будівельні компанії та ріелтори зможуть запропонувати сучасне, комфортабельне житло.

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство розвитку громад та територій розробило також проект постанови щодо спрощення переобладнання квартир під офіси, магазини тощо. Такі «цивілізовані правила» допоможуть у майбутньому уникнути корупції у місцевих органах влади, та спростити процедуру перепланування.