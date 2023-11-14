Шмигаль анонсував підвищення пенсій: треба пережити зиму

Український уряд на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем оприлюднив плани щодо пенсійних виплат у 2024 році, включаючи індексацію, заплановану на березень. Соціальні видатки в бюджеті зростуть на 25 мільярдів гривень, досягнувши в цілому 470 мільярдів гривень.

Індексація пенсій є частиною цього збільшення. Крім того, програма субсидій отримає додатковий бюджет у розмірі 50 млрд грн, що на 12 млрд грн більше, ніж минулого року. Це збільшення спрямоване на більш ефективну підтримку малозабезпечених сімей.

Прем’єр-міністр Шмигаль також згадав про значне виділення 1 млрд грн на розвиток соціальних послуг, назвавши це інвестицією в реформу соціального переходу. Ця реформа покликана підвищити здатність людей до самозабезпечення.

Крім того, було повідомлено, що мінімальна пенсія в Україні зросте з 2093 до 2361 грн з січня 2024 року, а максимальна пенсія збільшиться з 20 930 до 23 610 грн. Крім того, за кожен рік стажу понад встановлену норму виплата буде підвищуватися з 20,9 грн до 23,6 грн.