Знаки зодіаку, приречені на славу, на думку астрологів

Безсумнівно, кожен знак зодіакального кола має свої таланти. Але харизмою володіють не всі. Астрологи виділили 5 знаків, яким на лінії долі написані успіх та слава! Вони були народжені для того, щоб робити шоу, радувати людей, купатися в славі.





ТОП 5 знаків

Лев — природжені ексцентрики та егоцентристи, вони просто обожнюють увагу. На сцені, наче риба у воді. Вони артистичні від природи, рішучі та дуже часто мають ефектну зовнішність. Дженніфер Лопес, Тіматі, Клава Кока, Мадонна, Кайлі Дженнер, всі вони леви, страшно талановиті та до божевілля привабливі люди.

Овен — ще ті артисти. А ще, вони дуже сильні конкуренти. Ні перед чим не відступлять, щоб досягти своєї мети. Готові працювати над собою 24/7, йти на пролом. Тому дуже часто стають популярними та відомими. Трохи жорсткі за характером, але чесні й справедливі. Ними не можна не захоплюватися. Часто народжуються з нестандартною зовнішністю: Алла Пугачова, Поліна Гагаріна, Іван Ургант, Дмитро Нагієв, ось яскраві Овни.

Скорпіон — це гіперактивний знак зодіаку. Він може одночасно займатися багатьма справами. При цьому вони завжди виглядають бездоганно: зовнішність, одяг, тіло, їм можна позаздрити. Їх енергія приваблює швидку славу. Через що Скорпіон може розслабитися і швидко втратити своє становище. Представники цього знака такі знаменитості: Ольга Куриленко, Демі Мур, Адам Драйвер, Михайло Єфремов, Тара Рід.

Водолій — дуже веселий знак зодіаку. У представників багатющий творчий потенціал. А ще Водолій вміє протистояти думкам інших людей. Водолії природжені емпати, вони відчувають публіку, швидко дають їй, що потрібно. Гарік Мартиросян і Тимур Батрудинов, Бені Хілл і Джастін Тімберлейк, Дженніфер Еністон, Олександр Петров — ось такі неймовірні Водолії.

Телець — хоч і земний знак зодіаку, але мрійник ще той. Його романтичні пориви та впертість обіцяють великі успіхи в будь-якому починанні. Красиві, працьовиті, талановиті від народження. Їм можна тільки заздрити. Популярні Тільці: Генрі Кавілл, Джеймс Маккевой, Данило Козловський, Галь Гадот, Пенелопа Круз.