Як не можна пити каву: 5 звичок, які повільно загрожують здоров’ю

Про користь та шкоду кави суперечки не вщухають роками, але є нюанси, про які науковцям відомо достатньо, щоб зробити за ними однозначний висновок. Так, існує цілий набір шкідливих способів вживання улюбленого напою, що призводять до передчасного старіння організму. Сьогодні поговоримо саме про них.





Кава замість сніданку. Очевидний пункт, але багато хто продовжує посилено ігнорувати поради дієтологів. Тут винна навіть не сама кава, а відмова від найважливішого прийому їжі, що дає заряд енергії на весь день. Якщо практикувати подібний ритуал роками, організм витрачатиме свої резерви, що призведе до передчасного старіння та погіршення роботи безлічі систем, починаючи від травлення і закінчуючи серцево-судинною.

Кава з цукром . Знову ж таки, винна насамперед не кава, а цукор, іменований у народі білою смертю. Невелика кількість цукру навряд чи завдасть серйозної і довгострокової шкоди, але якщо ви випиваєте по кілька чашок на день і в кожну кладете пару ложок – добра не чекай. Якщо так хочеться солоденького, то краще отримати сахарозу з натуральних продуктів, наприклад, фруктів.

Кава замість води. Поширена в офісах практика, захотів просто попити – замість склянки води заварив каву. Це веде до зневоднення організму, який не сприймає будь-які напої як замінник такої необхідної йому звичайної рідини. Зневоднення у свою чергу негативно впливає на травлення, стан суглобів, а також стан шкіри. Якщо ви помітили проблеми із сухістю або передчасною появою зморшок – задумайтеся, чи достатньо води у чистому вигляді ви споживаєте.

Кава перед сном. Теж класика – чашка на ніч як останній прийом їжі. В результаті повноцінного сну вам не бачити, навіть якщо за відчуттями ви не відчуваєте із цим проблем. У тривалій перспективі неякісний нічний відпочинок дається взнаки у вигляді погіршення настрою, метаболізму та імунітету. Фахівці розходяться в оцінках, але не варто пити каву пізніше, ніж за чотири години перед відходом до сну.

Кава з цукрозамінниками. У боротьбі із зайвою вагою багато хто замінює натуральні солодощі або той же цукор штучними підсолоджувачами. Заощаджуючи на калоріях, у результаті ви платите здоров’ям – у подібних речовинах міститься сукралоза або аспартам, які негативно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту, до того ж значно підвищують інсулін. Якщо не бажаєте заробити діабет на рівному місці, використовувати їх регулярно не рекомендується.

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