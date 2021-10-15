Кому слід починати бізнес, а кому просто відпочити: гороскоп на п’ятницю, 15 жовтня

Якщо прямо з ранку Ви відчули, що цей день треба починати тихо і спокійно, то Ваша інтуїція дала Вам тонку і своєчасну підказку. Сьогодні, спочатку на нас діють енергії складної і небезпечної 9-ї місячної доби, а ближче до вечора в силу вступає сприятливий 10-й Місячний день. Це означає, що на початку дня можна з повним правом скористатися додатковим вихідним днем ​​і не поспішати підхоплюватися з ліжка …





А вечір п’ятниці може бути набагато активніше, варто відкриватися для нових зустрічей, нових тем і пропозицій.

Гороскоп на 15 жовтня для Овнів

З ранку слід просто спостерігати за ситуацією, а далі настає час для корекції планів.

Гороскоп на 15 жовтня для Тельців

У цю святкову п’ятницю Ви можете багато чого змінити в своєму житті, позбувшись старих звичок і негативних установок.

Гороскоп на 15 жовтня для Близнюків

Якщо у Вашій родині недавно відбулися сприятливі зміни – закріпіть успіх! Якщо Ви «загрузли в болоті» – прийшов час вибиратися!

Гороскоп на 15 жовтня для Раків

Перша половина цього дня для Вас буде трохи сентиментальною і навіть злегка депресивною, але потім все налагодиться.

Гороскоп на 15 жовтня для Левів

Генеральне прибирання в просторі навколо Вас і наведення порядку в Ваших думках – ось основні завдання на цей день.

Гороскоп на 15 жовтня для Дів

Ви сьогодні ризикуєте “переборщити” – краще не займатися нічим важливим і відповідальним.

Гороскоп на 15 жовтня для Терезів

Розслаблення і відпочинок чекає на Вас в цей день – насолоджуйтеся моментом і не піддавайтеся на провокації.

Гороскоп на 15 жовтня для Скорпіонів

Радимо сьогодні з ранку звільнятися від старих речей, а потім можна зайнятися складанням планів на найближчі дні.

Гороскоп на 15 жовтня для Стрільців

Труднощі складного ранку Ви подолаєте з легкістю, а ввечері отримаєте хороші результати.

Гороскоп на 15 жовтня для Козерогів

Якщо вранці Ви будете терплячі і толерантні, то до вечора Вас чекає приємний сюрприз.

Гороскоп на 15 жовтня для Водоліїв

У 10-й Місячний день сприятливі будь-які починання, особливо, якщо це стосується сімейного бізнесу. Проведіть сімейну раду!

Гороскоп на 15 жовтня для Риб

Не поспішайте з ранку давати волю своїм почуттям, особливо не дуже хороших, і в перебігу дня настрій обов’язково покращиться.