Ілон Маск поставив хрест на Європі: з продажу зникли дві найпопулярніші моделі Tesla

Tesla завершує свою пригоду з європейським ринком та зосереджується на США і Китаї. Виявляється ще у червні 2025 року європейський сайт виробника заблокував опцію виготовлення Model S та Model X під замовлення. Мешканцям країн Європи залишилось лише два варіанти – купувати зі складу вже готову автівку чи шукати собі екземпляр з пробігом. Невже Ілон Маск справді забракував Європу чи Tesla просто готується до чергової прем’єри?

США – хлібці, а Європі – самі крихти

Позбавивши європейців можливості замовляти нові Tesla напряму у виробника, Маск спрямував усі ресурси на ринок США. Зокрема нещодавно відбулася прем’єра рестайлінгу Model S та Model X. З’явилися нові кольори, стильні чорні лого, покращений аеродинамічний обвіс та перероблені колеса. Помітних змін зазнав і салон. Виробник додав активну шумоізоляцію, анімовану підсвітку, кругле кермо та нові матеріали, що значно покращують дизайн.

При цьому батарея та силова установка залишилися тими самими, що й у культовій версії 2021 року. А це означає, що запас ходу у моделі S Long Range все ще не перевищує 634 км по циклу WLTP.

Вартість рестайлінгових версій у Європі становить від €108 800 на Model S та від €103 880 на Model X. Але левова доля цих автівок все ж мандруватиме дорогами США. Адже європейців Model S та Model X давно не цікавлять.

Європейці стали для Маска розчаруванням

Попит на Model S та Model X за останні 7 місяців скотився нижче нікуди. З початку року мешканці усього Європейського континенту придбали лише 160 Model S та 240 Model X. Тож намагатися проштовхнути на європейський ринок оновлені моделі здається просто немає сенсу.

Однак можливо Маск таки дасть Європі останній шанс та спробує зацікавити місцевих автомобілістів новою Tesla Model YL, що не так давно дебютувала в Китаї. Цей електрокар більш масивний за культові S та X, до того ж має значно нижчу ціну.