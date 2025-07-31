Илон Маск поставил крест на Европе: из продажи исчезли две популярнейшие модели Tesla

01Tesla завершает свое приключение с европейским рынком и сосредотачивается на США и Китае. Оказывается, еще в июне 2025 года европейский сайт производителя заблокировал опцию изготовления Model S и Model X под заказ. Жителям стран Европы осталось всего два варианта – покупать со склада уже готовый автомобиль или искать себе экземпляр с пробегом. Неужели Илон Маск действительно забраковал Европу, или Tesla просто готовится к очередной премьере?

США – хлебцы, а Европе – одни лишь крошки

Лишив европейцев возможности заказывать новые Tesla напрямую у производителя, Маск направил все ресурсы на рынок США. В частности, недавно состоялась премьера рестайлинга Model S и Model X. Появились новые цвета, стильные черные лого, улучшенный аэродинамический обвес и переделанные колеса. Заметные изменения претерпел и салон. Производитель добавил активную шумоизоляцию, анимированную подсветку, круглый руль и новые материалы, значительно улучшающие дизайн.

При этом батарея и силовая установка остались теми же, что и в культовой версии 2021 года. А это значит, что запас хода у модели S Long Range все еще не превышает 634 км по циклу WLTP.

Стоимость рестайлинговых версий в Европе составляет от €108 800 на Model S и от €103 880 на Model X. Но львиная доля этих автомобилей все же будет путешествовать по дорогам США. Ведь европейцев Model S и Model X давно не интересуют.

Европейцы стали для Маска разочарованием

Спрос на Model S и Model X за последние 7 месяцев скатился ниже некуда. С начала года жители всего Европейского континента приобрели только 160 Model S и 240 Model X. Так что пытаться протолкнуть на европейский рынок обновленные модели кажется просто бессмысленным.

Однако, возможно, Маск таки даст Европе последний шанс и попытается заинтересовать местных автомобилистов новой Tesla Model YL, которая недавно дебютировала в Китае. Этот электрокар более массивный, чем культовые S и X, к тому же имеет значительно более низкую цену.