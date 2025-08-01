Перерахунок пенсій вже не за горами: кому виплати підвищать більш ніж на 2 тис. грн

Частині українських пенсіонерів 2026 році збільшать розмір виплат. Зокрема зміни торкнуться отримувачів мінімальної пенсії, яким замість 2361 грн щомісяця платитимуть по 2564 грн. Натомість максимальна пенсія зросте на 2 030 грн, а доплата за кожен додатковий рік стажу з 23,61 до 25,64 грн.

Чи можна вірити обіцянкам про надбавки?

Збільшення розміру пенсій у 2026 році уряд поки що лише передбачив у Бюджетній декларації. Тож цю інформацію ще не можна вважати істиною в останній інстанції. Пенсіонери перебуватимуть у невідомості доки Верховна Рада не затвердить державний бюджет на 2026 рік. Проте в уряді стверджують, що шанси на отримання надбавки доволі високі.

Як зміняться пенсії українців у 2026 році?

Згідно з планами уряду 2026 рік принесе пенсіонерам цілу низку нововведень. Зокрема:

мінімальна пенсія зросте на 203 грн;

максимальна пенсія збільшиться на 2030 грн;

доплати за кожен рік понадстажу підвищать на 2,03 грн;

гарантована пенсія громадянам, що досягли 65 років та мають повний стаж, збільшиться на 275,2 грн до 3475,2 грн;

у березні буде проведена індексація, розмір якої поки що невідомий.

Однак, як ми вже згадували, всі ці зміни ще повинні бути зафіксовані у бюджеті на наступний рік.

Більшість українських пенсіонерів – за межею бідності

Попри анонсовані надбавки, більшість українських пенсіонерів навіть після збільшення пенсії не зможе дозволити собі майже нічого. Адже станом на сьогодні середня пенсія в Україні становить 6410,17 грн, а прожитковий мінімум – 7091,8 грн.

Тобто середньостатистичному пенсіонеру його виплат не вистачає навіть на найнеобхідніше, зокрема продукти, одяг, ліки та оплату комуналки. І таких пенсіонерів в Україні понад 7,5 млн. На їх тлі колишні судді, які замість пенсії отримують пожиттєве утримання в розмірі більш ніж 108 тис. грн, виглядають наче гості з іншої планети.