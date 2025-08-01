Перерахунок пенсій вже не за горами: кому виплати підвищать більш ніж на 2 тис. грн
Збільшення розміру пенсій вже заклали у до Бюджетної декларації на 2026 рік.
Частині українських пенсіонерів 2026 році збільшать розмір виплат. Зокрема зміни торкнуться отримувачів мінімальної пенсії, яким замість 2361 грн щомісяця платитимуть по 2564 грн. Натомість максимальна пенсія зросте на 2 030 грн, а доплата за кожен додатковий рік стажу з 23,61 до 25,64 грн.
Чи можна вірити обіцянкам про надбавки?
Збільшення розміру пенсій у 2026 році уряд поки що лише передбачив у Бюджетній декларації. Тож цю інформацію ще не можна вважати істиною в останній інстанції. Пенсіонери перебуватимуть у невідомості доки Верховна Рада не затвердить державний бюджет на 2026 рік. Проте в уряді стверджують, що шанси на отримання надбавки доволі високі.
Як зміняться пенсії українців у 2026 році?
Згідно з планами уряду 2026 рік принесе пенсіонерам цілу низку нововведень. Зокрема:
- мінімальна пенсія зросте на 203 грн;
- максимальна пенсія збільшиться на 2030 грн;
- доплати за кожен рік понадстажу підвищать на 2,03 грн;
- гарантована пенсія громадянам, що досягли 65 років та мають повний стаж, збільшиться на 275,2 грн до 3475,2 грн;
- у березні буде проведена індексація, розмір якої поки що невідомий.
Однак, як ми вже згадували, всі ці зміни ще повинні бути зафіксовані у бюджеті на наступний рік.
Більшість українських пенсіонерів – за межею бідності
Попри анонсовані надбавки, більшість українських пенсіонерів навіть після збільшення пенсії не зможе дозволити собі майже нічого. Адже станом на сьогодні середня пенсія в Україні становить 6410,17 грн, а прожитковий мінімум – 7091,8 грн.
Тобто середньостатистичному пенсіонеру його виплат не вистачає навіть на найнеобхідніше, зокрема продукти, одяг, ліки та оплату комуналки. І таких пенсіонерів в Україні понад 7,5 млн. На їх тлі колишні судді, які замість пенсії отримують пожиттєве утримання в розмірі більш ніж 108 тис. грн, виглядають наче гості з іншої планети.