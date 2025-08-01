Перерасчет пенсий уже не за горами: кому выплаты повысят более чем на 2 тыс. грн

Части украинских пенсионеров в 2026 году увеличат сумму выплат. В частности, изменения коснутся получателей минимальной пенсии, которым вместо 2361 грн ежемесячно будут платить по 2564 грн. При этом максимальная пенсия вырастет на 2 030 грн, а доплата за каждый дополнительный год стажа с 23,61 до 25,64 грн.

Можно ли верить обещаниям о надбавках?

Увеличение размера пенсий в 2026 году правительство пока только предусмотрело в Бюджетной декларации. Так что эту информацию еще нельзя считать истиной в последней инстанции. Пенсионеры будут находиться в неизвестности, пока Верховная Рада не утвердит государственный бюджет на 2026 год. Однако в правительстве утверждают, что шансы на получение надбавки достаточно высоки.

Как изменятся пенсии украинцев в 2026 году?

Согласно планам правительства, 2026 год принесет пенсионерам целый ряд нововведений. В частности:

минимальная пенсия вырастет на 203 грн;

максимальная пенсия увеличится на 2030 грн.;

доплаты за каждый год сверхстажа повысят на 2,03 грн;

гарантированная пенсия гражданам, достигшим 65 лет и имеющим полный стаж, увеличится на 275,2 грн. до 3475,2 грн.;

в марте будет проведена индексация, размер которой пока неизвестен.

Однако, как мы уже упоминали, все эти изменения должны быть зафиксированы в бюджете на следующий год.

Большинство украинских пенсионеров – за чертой бедности

Несмотря на анонсированные надбавки большинство украинских пенсионеров даже после увеличения пенсии не сможет позволить себе почти ничего. Ведь на сегодня средняя пенсия в Украине составляет 6410,17 грн, а прожиточный минимум – 7091,8 грн.

То есть среднестатистическому пенсионеру его выплат не хватает даже на самое необходимое, в частности, продукты, одежду, лекарства и оплату коммуналки. И таких пенсионеров в Украине более 7,5 млн. На их фоне бывшие судьи, которые вместо пенсии получают пожизненное содержание в размере более 108 тыс. грн, выглядят как гости с другой планеты.