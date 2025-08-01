Всі державні виплати на одну карту: як працює Дія.Картка

Українцям більше не доведеться виготовляти окремо банківську карту під кожен тип соціальних виплат. Тепер кошти за усіма державними програмами можна буде отримувати на Дія.Картку, яку днями презентували у Мінцифри. Поява такої карти значно спростить для українців отримання та використання соціальної допомоги, а також зробить процес нарахування коштів більш прозорим.

Як працюватиме Дія.Картка?

На єдину Дія.Картку будуть надходити усі кошти в межах цільових та нецільових держвиплат. Крім того її можна буде використовувати для зберігання власних заощаджень. Таким чином Дія.Картка стане свого роду універсальною картою, якою можна буде скористатись будь-де і за будь-яких умов.

Які виплати будуть надходити на Дія.Картку?

Власник Дія.Картки зможе отримувати на неї кошти за такими державними програмами:

єМалятко;

«Пакунок школяра»;

єКнига;

«Ветеранський спорт»;

пенсії;

допомогу по безробіттю;

зарплати;

стипендії;

грошову підтримку для ВПО;

допомогу від міжнародних організацій;

соціальні послуги;

виплати за військовими облігаціями.

На Дія.Картці будуть відкриті спеціальні рахунки, куди надходитимуть кошти за кожною із цих програм. Відповідно витратити їх можна буде лише за встановленими державою умовами. Наприклад, грошима з рахунку єМалятко можна буде скористатися лише для придбання дитячих речей, а з рахунку «Пакунок школяра» – на купівлю шкільного приладдя.

В яких банках можна оформити Дія.Картку?

Замовити дія картку українці вже сьогодні можуть у одному з банків-партнерів. До таких банків належать:

ПриватБанк;

Monobank;

А-Банк;

Глобус банк;

Акордбанк.

Однак у Мінцифри вже анонсували, що незабаром нова мультикартка буде доступна також у Банку Кредит Дніпро, Bank ¾ та Sense Bank.

Цікаво, що тримати Дія.Картку зможуть навіть українці, які поки що не беруть участь у жодній із державних програм. Адже єдиною вимогою для замовлення карти є наявність реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).