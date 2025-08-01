Всі державні виплати на одну карту: як працює Дія.Картка
В Міністерстві цифрової трансформації вигадали спосіб полегшити життя українцям, що отримують одразу кілька видів державної допомоги.
Українцям більше не доведеться виготовляти окремо банківську карту під кожен тип соціальних виплат. Тепер кошти за усіма державними програмами можна буде отримувати на Дія.Картку, яку днями презентували у Мінцифри. Поява такої карти значно спростить для українців отримання та використання соціальної допомоги, а також зробить процес нарахування коштів більш прозорим.
Як працюватиме Дія.Картка?
На єдину Дія.Картку будуть надходити усі кошти в межах цільових та нецільових держвиплат. Крім того її можна буде використовувати для зберігання власних заощаджень. Таким чином Дія.Картка стане свого роду універсальною картою, якою можна буде скористатись будь-де і за будь-яких умов.
Які виплати будуть надходити на Дія.Картку?
Власник Дія.Картки зможе отримувати на неї кошти за такими державними програмами:
- єМалятко;
- «Пакунок школяра»;
- єКнига;
- «Ветеранський спорт»;
- пенсії;
- допомогу по безробіттю;
- зарплати;
- стипендії;
- грошову підтримку для ВПО;
- допомогу від міжнародних організацій;
- соціальні послуги;
- виплати за військовими облігаціями.
На Дія.Картці будуть відкриті спеціальні рахунки, куди надходитимуть кошти за кожною із цих програм. Відповідно витратити їх можна буде лише за встановленими державою умовами. Наприклад, грошима з рахунку єМалятко можна буде скористатися лише для придбання дитячих речей, а з рахунку «Пакунок школяра» – на купівлю шкільного приладдя.
В яких банках можна оформити Дія.Картку?
Замовити дія картку українці вже сьогодні можуть у одному з банків-партнерів. До таких банків належать:
- ПриватБанк;
- Monobank;
- А-Банк;
- Глобус банк;
- Акордбанк.
Однак у Мінцифри вже анонсували, що незабаром нова мультикартка буде доступна також у Банку Кредит Дніпро, Bank ¾ та Sense Bank.
Цікаво, що тримати Дія.Картку зможуть навіть українці, які поки що не беруть участь у жодній із державних програм. Адже єдиною вимогою для замовлення карти є наявність реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).