Все государственные выплаты на одну карту: как работает Дия.Карта

Украинцам больше не придется изготавливать отдельную банковскую карту под каждый тип социальных выплат. Теперь средства по всем государственным программам можно будет получать на Дия.Карту, которую на днях презентовали в Минцифре. Появление такой карты значительно упростит украинцам получение и использование социальной помощи, а также сделает процесс начисления средств более прозрачным.

Как будет работать Дия.Карта?

На единую Дия.Карту будут поступать все средства в пределах целевых и нецелевых госвыплат. Кроме того, ее можно будет использовать для хранения собственных сбережений. Таким образом Дия.Карта станет своего рода универсальной картой, которой можно будет воспользоваться где угодно и при любых условиях.

Какие выплаты будут поступать на Дия.Карту?

Владелец Дия.Карты сможет получать на нее средства по следующим государственным программам:

єМалятко;

«Пакунок школяра»;

єКнига;

« Ветеранский спорт»;

Ветеранский спорт»; пенсии;

пособие по безработице;

зарплаты;

стипендии;

денежная поддержку для ВПЛ;

помощь от международных организаций;

социальные услуги;

выплаты по военным облигациям.

На Дия.Карте будут открыты специальные счета, куда будут поступать средства по каждой из этих программ. Соответственно потратить их можно будет только по установленным государством условиям. Например, деньгами со счета єМалятко можно будет воспользоваться только для приобретения детских вещей, а со счета «Пакунок школяра» – на покупку школьных принадлежностей.

В каких банках можно оформить Дия.Карту?

Заказать Дия.Карту украинцы уже сегодня могут в одном из банков-партнеров. К таким банкам относятся:

ПриватБанк;

Monobank;

А-Банк;

Глобус банк;

Аккордбанк.

Однако в Минцифре уже анонсировали, что вскоре новая мультикарта будет доступна также в Банке Кредит Днепр, Bank ¾ и Sense Bank.

Интересно, что получить Дия.Карту смогут даже украинцы, которые пока не участвуют ни в одной из государственных программ. Ведь единственным требованием для заказа карты является наличие регистрационного номера учетной карты налогоплательщика (РНУКНП).