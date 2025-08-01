4 випадки, коли отримавши повістку, можна сміливо не йти до ТЦК

Згідно з законом України кожен, хто отримав повістку, повинен прибути до ТЦК та СП. Однак у цьому правилі є певні виключення. Зокрема від зобов’язання прибути до військомату звільнені люди у віці понад 60 років і не тільки вони. Про важливі законодавчі нюанси розповіла юристка Катерина Аніщенко.

Чому не варто поспішати до ТЦК?

Як пояснила юристка, до військомату за повісткою не зобов’язані з’являтися громадяни, що були повністю виключені з військового обліку. До таких належать:

громадяни у віці понад 60 років;

особи, які втратили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

зниклі безвісти або померлі.

При цьому Катерина Аніщенко наголосила, що повістки часто вручають навіть виключеним з обліку особам. Однак такі дії вважаються незаконними, адже виключені з обліку не мають права ані проходити військово-лікарську комісію, ані бути мобілізованими.

Як довести факт виключення з обліку?

Щоб у осіб, які були виключені з військового обліку, не виникало проблем із ТЦК, Аніщенко радить їм отримати документ, що підтверджує даний факт. Для цього потрібно особисто звернутися у військомат.

Виключений та знятий з обліку – чи є різниця?

Юристка також зазначила, що українці часто плутають поняття виключення та зняття з обліку. Однак між ними є важливі відмінності:

виключення з військового обліку – це остаточне позбавлення особи статусу військовозобов’язаного;

– це остаточне позбавлення особи статусу військовозобов’язаного; зняття з обліку – явище тимчасове, яке має місце наприклад під час переїзду військовозобов’язаного до іншого міста чи з інших причин. Громадянин, знятий з обліку у одному ТЦК, у певний обмежений термін часу повинен стати на облік в іншому військоматі.

Таким чином особи, що були виключені з військового обліку, можуть не з’являтися до ТЦК за повісткою і їм за це нічого не буде. А от громадяни, тимчасово зняті з обліку, такого собі дозволити не можуть.