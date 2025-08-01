4 случая, когда получив повестку, можно смело не идти в ТЦК

По закону Украины каждый гражданин получивший повестку должен прибыть в ТЦК и СП. Однако в этом правиле есть некоторые исключения. В частности, от обязательства прибыть в военкомат освобожденные люди в возрасте более 60 лет и не только они. О важных законодательных нюансах рассказала юрист Катерина Анищенко.

Почему не стоит торопиться в ТЦК?

Как пояснила юрист, в военкомат по повестке не обязаны появляться граждане, полностью исключенные из военного учета. К таким относятся:

граждане старше 60 лет;

лица, утратившие гражданство Украины;

признанные непригодными к военной службе;

пропавшие без вести или умершие.

При этом Екатерина Анищенко подчеркнула, что повестки часто вручают даже исключенным из учета лицам. Однако такие действия считаются незаконными, ведь исключенные из учета не имеют права ни проходить военно-врачебную комиссию, ни быть мобилизованными.

Как доказать факт исключения из учета?

Чтобы у лиц, исключенных из военного учета, не возникало проблем с ТЦК, Анищенко советует им получить документ, подтверждающий данный факт. Для этого нужно лично обратиться в военкомат.

Исключен и снят с учета – есть ли разница?

Юрист также отметила, что украинцы часто путают понятие исключения и снятия с учета. Однако между ними есть важные отличия:

исключение из военного учета – это окончательное лишение личности статуса военнообязанного;

– это окончательное лишение личности статуса военнообязанного; снятие с учета – явление временное, которое имеет место, например, при переезде военнообязанного в другой город или по другим причинам. Гражданин, снятый с учета в одном ТЦК, в определенный ограниченный срок должен стать на учет в другом военкомате.

Таким образом, лица, исключенные из военного учета, могут не являться в ТЦК по повестке и им за это ничего не будет. А вот граждане, временно снятые с учета, себе позволить не могут.