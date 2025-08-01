Українцям пояснили, коли проникнення в чужу квартиру може бути цілком законним

Оселя – це приватна територія, куди ніхто не має права заходити без дозволу власника. Чи все ж має? Попри те, що недоторканність житла гарантована Конституцією України, бувають випадки, коли сторонні особи мають право увійти до приватного будинку чи квартири. Що це за причини, розповіли у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Коли сторонні люди можуть увійти до вашого дому?

Порушити кордони вашого житла інші особи можуть лише у ситуаціях, що несуть потенційну загрозу життю людей чи цілісності майна. Зокрема дозвіл власника на проникнення до житла не потрібен у таких випадках:

обвал;

затоплення;

пожежа;

витік газу тощо.

Усі ці ситуації є потенційно небезпечними і можуть призвести до руйнувань та смерті людей.

Хто може проникнути у ваше житло без дозволу?

Юристи також зауважують, що навіть у екстрених випадках увійти до чужої квартири може не будь-хто. Зокрема цього не мають права робити сусіди чи звичайні перехожі.

Під час виникнення аварійної ситуації люди, які це помітили, повинні перш за все викликати комунальні чи аварійні служби. Представники таких служб оцінюють ситуацію та діють у межах власних повноважень.

Якщо у будинку, де розташована квартира, є ОСББ, то його посадові особи мають право разом із комунальниками взяти участь у проникнення до житла.

Хто платить за наслідки несанкціонованого входу?

Якщо комунальникам довелось вибивати вікна чи виламувати двері, щоб увійти до житла, то компенсувати наслідки такого проникнення буде винуватить надзвичайної ситуації, яка до цього призвела. Якщо ж власник був вдома і не відкрив двері на вимогу комунальників чи аварійної служби – замінювати двері чи вікна він буде за власний кошт.

Доречі відкривати двері представникам аварійних чи комунальних служб власники квартир та будинків зобов’язані не лише в разі пожежі чи іншої небезпеки, а також для:

зняття показань лічильників;

перевірки чи ремонту обладнання.

В свою чергу представники державних служб повинні з повагою ставитись до приватного життя мешканців та обов’язково пред’являти свої посвідчення, перш ніж увійти до оселі.