Самая важная кнопка на банкомате: забудете о ней и можете прощаться с зарплатой

Вставить карту, снять деньги и отправиться по своим делам. Этот алгоритм владельцы банковских карт знают как «Отче наш». Почему же столько людей каждый день теряют деньги, допуская ту же ошибку? Дело в одной-единственной кнопке, которую пользователи банкоматов постоянно забывают нажать. Хотя такая забывчивость вполне может стоить им всех сбережений.

Волшебная кнопка на банкомате

Самой важной кнопкой на каждом банкомате является кнопка «Завершить». Только нажав его можно спокойно отходить от банкомата. Если это не сделать, следующий пользователь получит доступ к вашей сессии и сможет снять столько денег, сколько захочет.

Дело в том, что даже после снятия средств и изъятия карты из банкомата он не выключается мгновенно. Еще по крайней мере за минуту вы можете продолжить свою сессию, даже не вставляя повторно карту.

Именно поэтому нельзя просто развернуться и уйти, не нажав кнопку «Завершить». Ведь если в течение минуты кто-нибудь подойдет к этому банкомату, он получит полный доступ к вашим персональным данным.

Как правильно снимать деньги в банкомате?

Чтобы безопасно снять наличные деньги и не подвергнуть себя опасности кражи, стоит помнить о нескольких важных нюансах. А именно:

Завершая работу с банкоматом, обязательно проверьте, все ли вы взяли – карточку, деньги, чек.

Нажмите на кнопку «Завершить», заперев за собой так называемую цифровую дверь к вашему счету.

Если по какой-либо причине на экране не появилась кнопка, нужно подождать, пока сеанс не завершится автоматически. Только когда на экране появится надпись «Вставьте карту», можно спокойно отойти от банкомата и отправиться дальше по своим делам. Это не тот случай, когда следует спешить, ведь речь идет о безопасности ваших денег.