Найважливіша кнопка на банкоматі: забудете про неї і можете прощатися із зарплатою
Українцям розповіли, як за просту забудькуватість можна поплатитися всіма грошима на карті.
Вставити картку, зняти гроші та вирушити по своїх справах. Цей алгоритм власники банківських карток знають як «Отче наш». Чому ж тоді стільки людей щодня втрачають гроші, припускаючись тієї самої помилки? Справа у одній-єдиній кнопці, яку користувачі банкоматів постійно забувають натиснути. Хоча така забудькуватість цілком може коштувати їм усіх заощаджень.
Чарівна кнопка на банкоматі
Тією самою найважливішою кнопкою на кожному банкоматі є кнопка «Завершити». Лише натиснувши її можна спокійно відходити від банкомату. Якщо цього не зробити, наступний користувач отримає доступ до вашої сесії і зможе зняти стільки грошей, скільки захоче.
Справа в тому, що навіть після зняття коштів та вилучення карти з банкомату, він не вимикається миттєво. Ще принаймні упродовж хвилини ви можете продовжити свою сесію, навіть не вставляючи повторно карту.
Саме тому не можна просто розвернутися і піти не натиснувши кнопку «Завершити». Адже якщо протягом хвилини хтось підійде до цього банкомату, він отримає повний доступ до ваших персональних даних.
Як правильно знімати гроші в банкоматі?
Щоб безпечно зняти готівку та не наразити себе на небезпеку крадіжки, варто пам’ятати про кілька важливих нюансів. А саме:
- Завершуючи роботу з банкоматом обов’язково перевірте, чи все ви взяли – картку, гроші, чек.
- Натисніть на кнопку «Завершити», замкнувши за собою так звані цифрові двері до вашого рахунку.
Якщо з якоїсь причини цієї кнопки на екрані не з’явилося, потрібно зачекати, доки сеанс не завершиться автоматично. Лише коли на екрані з’явиться напис «Вставте картку», можна спокійно відійти від банкомату і вирушити далі по своїх справах. Це не той випадок, коли варто поспішати, адже мова йде про безпеку ваших грошей.