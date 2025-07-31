Найважливіша кнопка на банкоматі: забудете про неї і можете прощатися із зарплатою

Вставити картку, зняти гроші та вирушити по своїх справах. Цей алгоритм власники банківських карток знають як «Отче наш». Чому ж тоді стільки людей щодня втрачають гроші, припускаючись тієї самої помилки? Справа у одній-єдиній кнопці, яку користувачі банкоматів постійно забувають натиснути. Хоча така забудькуватість цілком може коштувати їм усіх заощаджень.

Чарівна кнопка на банкоматі

Тією самою найважливішою кнопкою на кожному банкоматі є кнопка «Завершити». Лише натиснувши її можна спокійно відходити від банкомату. Якщо цього не зробити, наступний користувач отримає доступ до вашої сесії і зможе зняти стільки грошей, скільки захоче.

Справа в тому, що навіть після зняття коштів та вилучення карти з банкомату, він не вимикається миттєво. Ще принаймні упродовж хвилини ви можете продовжити свою сесію, навіть не вставляючи повторно карту.

Саме тому не можна просто розвернутися і піти не натиснувши кнопку «Завершити». Адже якщо протягом хвилини хтось підійде до цього банкомату, він отримає повний доступ до ваших персональних даних.

Як правильно знімати гроші в банкоматі?

Щоб безпечно зняти готівку та не наразити себе на небезпеку крадіжки, варто пам’ятати про кілька важливих нюансів. А саме:

Завершуючи роботу з банкоматом обов’язково перевірте, чи все ви взяли – картку, гроші, чек.

Натисніть на кнопку «Завершити», замкнувши за собою так звані цифрові двері до вашого рахунку.

Якщо з якоїсь причини цієї кнопки на екрані не з’явилося, потрібно зачекати, доки сеанс не завершиться автоматично. Лише коли на екрані з’явиться напис «Вставте картку», можна спокійно відійти від банкомату і вирушити далі по своїх справах. Це не той випадок, коли варто поспішати, адже мова йде про безпеку ваших грошей.