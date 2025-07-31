Новые возможности и новые штрафы: как в Украине собираются изменить правила парковки
Новый законопроект предусматривает увеличение штрафа за нарушение при парковке до 5100 грн.
В Украине люди с инвалидностью в скором времени смогут парковаться совершенно бесплатно. Автомобилисты, которые незаконно будут занимать предназначенные для таких лиц места, будут платить в 3-5 раз большие штрафы. В правительстве считают, что такие нововведения увеличат комфорт для лиц с инвалидностью, многие из которых являются ветеранами войны.
Новые льготы для водителей с инвалидностью
Как отметил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, 30 июля правительство одобрило законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пользовании преимуществами, предоставляемыми водителям с инвалидностью». Согласно этому документу, лица с инвалидностью и их перевозчики получат право на ряд новых льгот. В частности, они смогут парковаться абсолютно бесплатно, но только при соблюдении нескольких условий:
- парковка осуществляется на месте для лиц с инвалидностью;
- на автомобиле, водителем которого является лицо с инвалидностью или перевозящий такое лицо, есть специальный знак «Водитель с инвалидностью».
Важно также, чтобы на знаке, размещенном на автомобиле, был специальный QR-код, с помощью которого правоохранитель сможет просмотреть соответствующий электронный документ с подтверждением водителя.
Сумасшедшие штрафы за неправильную парковку
Вместе с проектом о новых льготах для водителей с инвалидностью правительство одобрило также проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах для лиц с инвалидностью». В этом документе предусмотрено существенное увеличение штрафов за следующие правонарушения:
- нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах для лиц с инвалидностью и перевозящих их водителей (за исключением случаев вынужденной стоянки);
- создание водителям с инвалидностью или перевозящим их препятствий в остановке или стоянке.
Если этот законопроект поддержат в Раде, действующие по состоянию на сегодняшний день штрафы за перечисленные нарушения увеличатся в 3-5 раз. В частности, авторы документа называют цифру в размере 300 необлагаемых минимумов, что соответствует сумме в 5100 грн.