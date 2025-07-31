Нові можливості та нові штрафи: як в Україні збираються змінити правила паркування

В Україні люди з інвалідністю незабаром зможуть паркуватися абсолютно безкоштовно. Натомість автомобілісти, які незаконно займатимуть призначені для таких осіб місця, будуть платити у 3-5 разів більші штрафи. В уряді вважають, що такі нововведення збільшать комфорт для осіб з інвалідністю, чимало з яких є ветеранами війни.

Нові пільги для водіїв з інвалідністю

Як зазначив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук, 30 липня уряд схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються водіям з інвалідністю». Згідно з цим документом особи з інвалідністю та їх перевізники отримають право на низку нових пільг. Зокрема вони зможуть паркуватися абсолютно безкоштовно, але лише при дотриманні кількох умов:

парковка здійснюється на місці для осіб з інвалідністю;

на автомобілі, водієм якої є особа з інвалідністю або той, хто перевозить таку особу, є спеціальний знак «Водій з інвалідністю».

Важливо також, щоб на знаку, розміщеному на авто, був спеціальний QR-код, з допомогою якого правоохоронець зможе переглянути відповідний електронний документ із підтвердженням інвалідності водія.

Шалені штрафи за неправильне паркування

Разом із проектом про нові пільги для водіїв з інвалідністю уряд схвалив також проект закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю». У цьому документі передбачене суттєве збільшення штрафів за такі правопорушення:

порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю та водіїв, що їх перевозять (за винятком випадків вимушеної стоянки);

створення водіям з інвалідністю чи особам, що їх перевозять, перешкод в зупинці або стоянці.

Якщо цей законопроект підтримають у Раді, діючі станом на сьогодні штрафи за перелічені порушення збільшаться у 3-5 разів. Зокрема автори документа називають цифру у розмірі 300 неоподаткованих мінімумів, що відповідає сумі у 5100 грн.