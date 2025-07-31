В Европе изменятся условия для украинских беженцев: минус одна ключевая услуга уже с сентября

Украинские беженцы в Чехии уже с 1 сентября лишатся доступа к одной из ключевых услуг. В стране ЕС, которая занимает второе место по количеству находящихся под временной защитой украинцев, решили больше не финансировать этот вид помощи. Речь идет об оплате труда украиноязычных ассистентов, помогающих украинским школьникам адаптироваться в чешских школах. В частности, уже известно о 190 школах, украинские ученики которых с нового учебного года вынуждены будут рассчитывать только на себя.

Остается только иллюзия помощи

Как отметили в Министерстве образования Чехии, украинских учеников лишат только персональной помощи. Они будут иметь доступ к ограниченной языковой подготовке. Однако такая подготовка не учитывает индивидуальные потребности каждого из учеников и не в состоянии оказать соответствующую поддержку новоприбывшим семьям. Выходит, что лишая украинских школьников и их родителей одного из важнейших видов помощи, Минобразования пытается «сгладить углы», оставляя призрачную иллюзию государственной поддержки.

В частности, в школе Vrchlického города Либерка, где учится более 100 украинских учеников, директор еще в июне вынужден был уволить пятерых ассистентов. Аналогичная ситуация и во многих других школах, в частности, в таких, где доля учащихся из Украины составляет более 10%. Некоторые учебные заведения в качестве альтернативы организуют языковые группы. Однако такая опция далеко не во всех школах, поскольку также требует дополнительного финансирования, свободных помещений и учителей.

Как украинские дети будут учиться без ассистентов?

Отсутствие украиноязычных ассистентов существенно углубит барьеры для детей, только начали учиться в чешских школах. У них могут возникнуть трудности с обучением, снизиться мотивация и повыситься уровень стресса. Как и у их родителей, которым будет сложно общаться с учителями и понимать их требования без куратора или переводчика.

Однако у редких школ есть шанс сохранить украиноязычных ассистентов. В частности, это удалось школе имени Богумила Грабала в Праге, где средства на украиноязычных ассистентов нашли благодаря перераспределению внутреннего бюджета.

Но такой сценарий возможен далеко не для каждой школы. Большинству же учащихся, планирующих переезжать в Чехию, придется заранее записываться на языковые курсы. Ведь это единственный способ, с помощью которого они облегчат себе процесс адаптации.