В Європі зміняться умови для українських біженців: мінус одна ключова послуга вже з вересня

Українські біженці у Чехії вже з 1 вересня втратять доступ до однієї із ключових послуг. У країні ЄС, яка займає друге місце за кількістю українців, що перебувають під тимчасовим захистом, вирішили більше не фінансувати цей вид допомоги. Ідеться про оплату праці україномовних асистентів, що допомагають українським школярам адаптуватися у чеських школах. Зокрема вже відомо про 190 шкіл, українські учні яких з нового навчального року змушені будуть розраховувати лише на себе.

Залишиться лише ілюзія допомоги

Як зазначили у Міністерстві освіти Чехії, українських учнів позбавлять лише персональної допомоги. Натомість вони матимуть доступ до обмеженої мовної підготовки. Однак така підготовка не враховує індивідуальні потреби кожного з учнів і не в змозі надати відповідну підтримку новоприбулим родинам. Виходить, що позбавляючи українських школярів та їх батьків одного з найважливіших видів допомоги, Міносвіти намагається «згладити кути», залишаючи примарну ілюзію державної підтримки.

Зокрема у школі Vrchlického міста Ліберка, де навчається понад 100 українських учнів, директор ще в червні змушений був звільнити п’ятьох асистентів. Аналогічна ситуація й у багатьох інших школах, зокрема в таких, де частка учнів з України становить понад 10%. Деякі навчальні заклади в якості альтернативи організовують мовні групи. Однак така опція є далеко не у всіх школах, оскільки також потребує додаткового фінансування, вільних приміщень та вчителів.

Як українські діти будуть вчитися без асистентів?

Відсутність україномовних асистентів суттєво поглибить бар’єри для дітей, які щойно почали навчатися у чеських школах. У них можуть з’явитися труднощі із навчанням, знизитися мотивація та значно підвищитися рівень стресу. Власне як і у їх батьків, яким буде складно комунікувати із вчителями та розуміти їх вимоги без куратора чи перекладача.

Однак поодинокі школи все ж мають шанс зберегти україномовних асистентів. Зокрема це вдалося школі імені Богуміла Грабала у Празі, де кошти на україномовних асистентів знайшли завдяки перерозподілу внутрішнього бюджету.

Але такий сценарій можливий далеко не для кожної школи. Більшості ж учнів, що планують переїздити в Чехію, доведеться заздалегідь записуватися на мовні курси. Адже це єдиний спосіб, з допомогою якого вони полегшать для себе процес адаптації.