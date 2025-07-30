Стоматологи рассказали, когда поцелуи могут провоцировать кариес

Может ли романтический жест обернуться неприятными последствиями для здоровья зубов? Оказывается – да. Стоматологи отмечают: кариес имеет инфекционную природу, и некоторые его возбудители способны передаваться через слюну. То есть и во время поцелуев.

Как передается кариес?

Хотя кариес часто ассоциируется с избытком сладкой и плохой гигиеной полости рта, ключевую роль в его развитии играют бактерии Streptococcus mutans, которые разрушают зубную эмаль. Эти микроорганизмы не только активно размножаются в полости рта, но и способны передаваться от одного человека другому. И самый простой путь передачи – слюна.

«Исследование, опубликованное в журнале Caries Research, подтвердило, что бактерии, вызывающие кариес, могут передаваться между партнерами по поцелуям», — отмечают медики.

Таким образом, интимная близость или даже простая привычка к совместному употреблению пищи, например, когда партнеры пробуют блюда друг друга из ложки или пьют из одного стакана, могут способствовать передаче кариесогенных бактерий.

Дети тоже в зоне риска

Особо внимательными должны быть родители. В возрасте до трех лет у детей еще не полностью сформирована иммунная система, и они практически беззащитны перед новыми микроорганизмами. Медики предупреждают, что чаще всего первоисточником заражения становится мама, которая целует ребенка в губы или облизывает ложку перед кормлением.

Профилактика превыше всего

Наличие бактерий во рту еще не означает неизбежное развитие кариеса. Важную роль играют такие факторы, как:

Регулярная гигиена полости рта (дважды в день чистки зубов, нить, ополаскиватель). Рацион (ограничение сладкого, кислых напитков, перекусов между приемами пищи). Индивидуальные особенности эмали и состояние слюны, помогающей нейтрализовать кислоту.

Несмотря на романтичность поцелуев, они могут быть источником нежелательного «подарка» в виде кариеса. Но не стоит паниковать, ведь при должном уходе за зубами и ограничении вредных привычек риски передачи можно существенно уменьшить.