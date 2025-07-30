Стоматологи розповіли, коли поцілунки можуть провокувати карієс

Чи може романтичний жест обернутися неприємними наслідками для здоров’я зубів? Виявляється — так. Стоматологи наголошують: карієс має інфекційну природу, і деякі його збудники здатні передаватися через слину. Тобто, й під час поцілунків.

Як передається карієс?

Хоча карієс часто асоціюється з надлишком солодкого та поганою гігієною ротової порожнини, ключову роль у його розвитку відіграють бактерії Streptococcus mutans, які руйнують зубну емаль. Ці мікроорганізми не тільки активно розмножуються в порожнині рота, а й здатні передаватися від однієї людини до іншої. І найпростіший шлях передачі — слина.

«Дослідження, опубліковане в журналі Caries Research, підтвердило, що бактерії, які викликають карієс, можуть передаватися між партнерами через поцілунки», — зазначають медики.

Таким чином, інтимна близькість або навіть проста звичка до спільного вживання їжі, наприклад, коли партнери пробують страви один одного з ложки чи п’ють з одного стакана, можуть сприяти передачі карієсогенних бактерій.

Діти теж у зоні ризику

Особливо уважними мають бути батьки. У віці до трьох років у дітей ще не повністю сформована імунна система, і вони практично беззахисні перед новими мікроорганізмами. Медики попереджають, що найчастіше першоджерелом зараження стає мама, яка цілує дитину в губи або «облизує» ложку перед годуванням.

Профілактика понад усе

Наявність бактерій у роті ще не означає неминучий розвиток карієсу. Важливу роль відіграють такі фактори, як:

Регулярна гігієна порожнини рота (двічі на день чищення зубів, нитка, ополіскувач). Раціон (обмеження солодкого, кислих напоїв, перекусів між прийомами їжі). Індивідуальні особливості емалі та стан слини, яка допомагає нейтралізувати кислоту.

Попри романтичність поцілунків, вони можуть бути і джерелом небажаного «подарунка» у вигляді карієсу. Але не варто панікувати, адже при належному догляді за зубами та обмеженні шкідливих звичок, ризики передачі можна суттєво зменшити.