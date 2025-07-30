Стоматологи розповіли, коли поцілунки можуть провокувати карієс
Чи може романтичний жест обернутися неприємними наслідками для здоров’я зубів? Виявляється — так. Стоматологи наголошують: карієс має інфекційну природу, і деякі його збудники здатні передаватися через слину. Тобто, й під час поцілунків.
Як передається карієс?
Хоча карієс часто асоціюється з надлишком солодкого та поганою гігієною ротової порожнини, ключову роль у його розвитку відіграють бактерії Streptococcus mutans, які руйнують зубну емаль. Ці мікроорганізми не тільки активно розмножуються в порожнині рота, а й здатні передаватися від однієї людини до іншої. І найпростіший шлях передачі — слина.
«Дослідження, опубліковане в журналі Caries Research, підтвердило, що бактерії, які викликають карієс, можуть передаватися між партнерами через поцілунки», — зазначають медики.
Таким чином, інтимна близькість або навіть проста звичка до спільного вживання їжі, наприклад, коли партнери пробують страви один одного з ложки чи п’ють з одного стакана, можуть сприяти передачі карієсогенних бактерій.
Діти теж у зоні ризику
Особливо уважними мають бути батьки. У віці до трьох років у дітей ще не повністю сформована імунна система, і вони практично беззахисні перед новими мікроорганізмами. Медики попереджають, що найчастіше першоджерелом зараження стає мама, яка цілує дитину в губи або «облизує» ложку перед годуванням.
Профілактика понад усе
Наявність бактерій у роті ще не означає неминучий розвиток карієсу. Важливу роль відіграють такі фактори, як:
- Регулярна гігієна порожнини рота (двічі на день чищення зубів, нитка, ополіскувач).
- Раціон (обмеження солодкого, кислих напоїв, перекусів між прийомами їжі).
- Індивідуальні особливості емалі та стан слини, яка допомагає нейтралізувати кислоту.
Попри романтичність поцілунків, вони можуть бути і джерелом небажаного «подарунка» у вигляді карієсу. Але не варто панікувати, адже при належному догляді за зубами та обмеженні шкідливих звичок, ризики передачі можна суттєво зменшити.