В Украине резко изменилась цена популярного овоща: сколько теперь стоит килограмм огурцов

В Украине начали стремительно повышаться цены на огурцы. По сравнению с прошлой неделей их стоимость увеличилась на 19% и достигла почти 50 грн/кг. Эксперты рынка объяснили, что происходит с ценами на огурцы и стоит ли ждать удешевления этого популярного овоща.

Почему дорожают огурцы?

Стоимость огурцов на украинских рынках и супермаркетах резко возросла из-за повышения отпускной цены на них ведущими тепличными комбинатами страны. Ведь из-за неблагоприятных погодных условий предложение огурцов с открытого грунта существенно снизилось и единственной возможностью отведать огурца стало приобретение тепличных овощей.

Став ключевым поставщиком свежих огурцов, тепличные комбинаты начали диктовать свои правила, отпуская огурцы не дешевле 25-45 грн/кг. А это почти на 19% дороже, чем на прошлой неделе.

Кроме того, эксперты рынка отмечают, что повлиять на цену могло также межсезонное сокращение предложения огурца. Дело в том, что большинство стационарных комбинатов уже собрали урожай 1-го оборота, а убирать 2-й урожай они начнут не раньше середины августа. При этом спрос на огурцы ничуть не снизился, что позволяет комбинатам навязывать собственную ценовую политику.

Сколько стоят огурцы в магазинах и супермаркетах?

По данным Минфина, в ведущих супермаркетах страны огурцы можно приобрести по следующим ценам:

Megamarket – 55,90 грн/кг;

Novus – 47,99 грн/кг;

Metro – 44,90 грн/кг;

Auchan – 39,90 грн/кг.

Хотя цена на огурцы за последние несколько дней действительно существенно выросла, они все равно стоят в среднем на 24% дешевле, чем в прошлом году. Напомним, что летом 2024 килограмм огурцов стоил не дешевле, чем 65 грн. К тому же эксперты утверждают, что в случае улучшения погодных условий цены на огурцы могут снова существенно снизиться. Ведь в продаже появится больше продукции из открытой почвы, которая имеет значительно более низкую себестоимость.