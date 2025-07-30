Названы автомобили, которые обесцениваются быстрее всего: рейтинг 2025 года

Покупка автомобиля – это не только о комфорте и свободе передвижения, но и об инвестициях. Некоторые машины сохраняют свою стоимость годами, другие стремительно дешевеют уже в первый год эксплуатации. Знать эти нюансы важно, особенно, если вы планируете продать авто в будущем. Аналитики проанализировали более 2,4 миллиона новых автомобилей, чтобы выяснить, какие из них теряют наибольшую часть своей стоимости уже в течение первого года после покупки.

Почему новые авто быстро теряют цену?

Факторы, влияющие на быстрое обесценивание:

Избыточное предложение на рынке. Низкий спрос на вторичном рынке. Высокая первоначальная стоимость при сомнительной надежности или обслуживании.

Быстрый визуальный и технический прогресс в классе (особенно по электромобилям).

ТОП-10 автомобилей, которые обесцениваются быстрее всего

Этот рейтинг актуален по состоянию на 2025 год.

Tesla Model S. Обесценивание: –16,0% за первый год. Несмотря на высокотехнологичность, электромобиль теряет в цене из-за конкуренции, обновления моделей и дорогостоящего ремонта. Tesla Model Y. Обесценивание: -14,2%. Один из самых популярных электрокроссоверов, но массовость и технологическое старение влияют на стоимость. Porsche Taycan. Обесценивание: -13,9%. Премиум-электрокар, стоимость которого быстро падает из-за высокой стоимости обслуживания. Ford Explorer. Обесценивание: -11,3%. Большой кроссовер с достаточно высоким расходом горючего и нестабильной репутацией подержанных моделей. Tesla Model 3. Обесценивание: –10,8%. Менее премиальная Tesla, которая также теряет в цене из-за большого количества рынка и технологического обновления. Jeep Gladiator. Обесценивание: -10,7%. Пикап со специфическим дизайном и ограниченным спросом. Форд Куга (Escape). Обесценивание: -10,7%. Компактный кроссовер, имеющий конкуренцию в своем сегменте и не отличающийся особой надежностью. Мерседес-Benz GLB. Обесценивание: -9,9%. Премиальный компактный кроссовер, теряющий стоимость быстрее, чем большие модели бренда. Maserati Levante. Обесценивание: -9,8%. Дорогой в сервисе и менее популярен кроссовер в премиум-сегменте.

Суммируя можно отметить, что быстрее всего обесцениваются преимущественно электромобили и премиальные модели — из-за высокой стартовой цены, стоимости обслуживания, технического старения и частых обновлений.