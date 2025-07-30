Названо автомобілі, які знецінюються найшвидше: рейтинг 2025 року

Покупка автомобіля — це не лише про комфорт і свободу пересування, а й про інвестицію. Деякі машини зберігають свою вартість роками, інші ж стрімко дешевшають уже в перший рік експлуатації. Знати ці нюанси важливо, особливо якщо ви плануєте продати авто в майбутньому. Аналітики проаналізували понад 2,4 мільйона нових автомобілів, аби з’ясувати, які з них втрачають найбільшу частину своєї вартості вже протягом першого року після покупки.

Чому нові авто швидко втрачають ціну?

Фактори, що впливають на швидке знецінення:

Надлишкова пропозиція на ринку. Низький попит на вторинному ринку. Висока початкова вартість при сумнівній надійності або обслуговуванні.

Швидкий візуальний і технічний прогрес у класі (особливо щодо електромобілів).

ТОП 10 автомобілів, які знецінюються найшвидше

Цей рейтинг актуальний станом на 2025 рік.

Tesla Model S. Знецінення: -16,0% за перший рік. Незважаючи на високотехнологічність, електромобіль втрачає в ціні через конкуренцію, оновлення моделей та дорогий ремонт. Tesla Model Y. Знецінення: -14,2%. Один з найпопулярніших електрокросоверів, але масовість та технологічне старіння впливають на вартість. Porsche Taycan. Знецінення: -13,9%. Преміум-електрокар, вартість якого швидко падає через високу вартість обслуговування. Ford Explorer. Знецінення: -11,3%. Великий кросовер із доволі високою витратою пального й нестабільною репутацією вживаних моделей. Tesla Model 3. Знецінення: -10,8%. Менш преміальна Tesla, яка також втрачає в ціні через велику кількість на ринку і технологічне оновлення. Jeep Gladiator. Знецінення: -10,7%. Пікап зі специфічним дизайном і обмеженим попитом. Ford Kuga (Escape). Знецінення: -10,7%. Компактний кросовер, який має конкуренцію в своєму сегменті й не виділяється особливою надійністю. Mercedes-Benz GLB. Знецінення: -9,9%. Преміальний компактний кросовер, який втрачає вартість швидше, ніж більші моделі бренду. Maserati Levante. Знецінення: -9,8%. Дорогий у сервісі й менш популярний кросовер у преміум-сегменті.

Підсумовуючи можна зазначити, що найшвидше знецінюються переважно електромобілі та преміальні моделі — через високу стартову ціну, вартість обслуговування, технічне старіння та часті оновлення.