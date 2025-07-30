В Україні різко змінилася ціна популярного овоча: скільки тепер коштує кілограм огірків

В Україні почали стрімко підвищуватися ціни на огірки. У порівнянні із минулим тижнем їх вартість збільшилася аж на 19% і сягнула майже 50 грн. Експерти ринку пояснили, що відбувається з цінами на огірки та чи варто чекати здешевлення цього популярного овоча.

Чому дорожчають огірки?

Вартість огірків на українських ринках та у супермаркетах різко зросла через підвищення відпускної ціни на них провідними тепличними комбінатами країни. Адже через несприятливі погодні умови пропозиція огірків з відкритого грунту суттєво знизилась і єдиною можливістю покуштувати огірком стало придбання тепличних овочів.

Ставши ключовим постачальником свіжих огірків, тепличні комбінати почали диктувати свої правила, відпускаючи огірки не дешевше ніж 25-45 грн/кг. А це майже на 19% дорожче, ніж минулого тижня.

Окрім того експерти ринку зауважують, що вплинути на ціну могло також міжсезонне скорочення пропозиції огірка. Справа в тому, що більшість стаціонарних комбінатів вже зібрали врожай 1-го обороту, а збирати 2-й урожай вони почнуть не раніше середини серпня. При цьому попит на огірки анітрохи не зменшився, що дозволяє комбінатам нав’язувати власну цінову політику.

Скільки коштують огірки в магазинах та супермаркетах?

За даними Мінфіну, у провідних супермаркетах країни огірки можна придбати за такими цінами:

Megamarket – 55,90 грн/кг;.

Novus – 47,99 грн/кг;.

Metro – 44,90 грн/кг;

Auchan – 39,90 грн/кг.

Хоч ціна на огірки за останні кілька днів справді суттєво зросли, вони все одно коштують в середньому на 24% дешевше, ніж торік. Нагадаємо, що влітку 2024 року кілограм огірків коштував не менше, ніж 65 грн. До того ж експерти стверджують, що при покращення погодних умов ціни на огірки можуть знову суттєво знизитися. Адже в продажі з’явиться більше продукції з відкритого ґрунту, яка має значно нижчу собівартість.