Истощаете авто до пустого бака: дорогой ремонт гарантирован

Топливные эксперты настоятельно рекомендуют водителям не тянуть с заправкой автомобиля вплоть до пустого бака. В частности, британский специалист из Your NRG Гордон Уоллис в этих вопросах рекомендует руководствоваться «правилом 80 километров». Что это за правило и когда нужно пополнять запасы горючего, чтобы не вызвать поломку?

Что такое «правило 80 километров»?

Гордон Уоллис убежден, что заправлять автомобиль нужно когда горючего осталось примерно на 80 км. Таким образом, водитель избежит риска внезапной остановки из-за нехватки горючего.

В подтверждение своей теории Уоллис приводит данные Британской автомобильной ассоциации, которая ежегодно фиксирует более 10,5 тысячи поломок, причиной которых является исчерпывание запасов горючего или полная разрядка.

Почему именно 80 км?

Запас хода в 80 км эксперт считает оптимальным по нескольким причинам.

Выбор подходящей заправки

Такой запас горючего дает водителю достаточно времени, чтобы найти заправку по качественным горючим и разумным ценам. В то время как имея в баке горючего всего на 40-50 км, ему придется поспешно заправляться где придется.

Снижение риска поломки

Езда с низким уровнем топлива может вызвать проблемы с топливным фильтром и двигателем. На дне бака скапливается мусор, который при критически низком уровне горючего может засорять топливный фильтр и насос. Как результат – снижение производительности двигателя и значительные затраты на ремонт.

Именно эти две ключевые причины подтверждают теорию Уоллиса о необходимости поддерживать запас горючего по крайней мере на уровне 25% от объема бака.

Какое наказание за несвоевременную заправку?

В правилах дорожного движения Украины указано, что количество горючего в баке автомобиля должно быть достаточным для поездки. Если же авто препятствует дорожному движению из-за поломки, которой можно было избежать, например, нехватку горючего, то в некоторых странах за это даже предусмотрен штраф. В частности, в Великобритании за такой проступок водителей штрафуют на 100 фунтов и 3 штрафных балла.