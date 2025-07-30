Виснажуєте авто до порожнього баку: дорогий ремонт гарантовано

Паливні експерти наполегливо радять водіям не тягнути із заправкою автомобіля аж до порожнього баку. Зокрема британський спеціаліст із Your NRG Гордон Волліс у цих питаннях рекомендує керуватися «правилом 80 кілометрів». Що це за правило та коли потрібно поповнювати запаси пального, щоб не спричинити поломку?

Що таке «правило 80 кілометрів»?

Гордон Волліс переконаний, що заправляти автомобіль потрібно коли пального залишилося приблизно на 80 км. Таким чином водій уникне ризику раптової зупинки через нестачу пального.

На підтвердження своєї теорії Волліс наводить дані Британської автомобільної асоціації, яка щороку фіксує більш ніж 10,5 тисяч поломок, причиною яких є вичерпування запасів пального чи повна розрядка.

Чому саме 80 км?

Запас ходу у 80 км експерт вважає оптимальним з кількох причин.

Вибір підходящої заправки

Такий запас пального дає водію достатньо часу, щоб знайти заправку із якісним пальним та розумними цінами. Тоді як маючи в баку пального лише на 40-50 км, йому доведеться поспіхом заправлятися де доведеться.

Зменшення ризику поломки

Їзда з низьким рівнем пального може спричинити проблеми з паливним фільтром та двигуном. На дні бака накопичується сміття, яке при критично низькому рівні пального може засмічувати паливний фільтр і насос. Як результат – зниження продуктивності двигуна та значні витрати на ремонт.

Саме ці дві ключові причини підтверджують теорію Волліса щодо необхідності підтримувати запас пального принаймні на рівні 25% від об’єму бака.

Яке покарання за невчасну заправку?

У правилах дорожнього руху України зазначено, що кількість пального у баку автомобіля повинна бути достатньою для поїздки. Якщо ж авто перешкоджає дорожньому руху через поломку, якої можна було уникнути, наприклад нестачу пального, то в деяких країнах за це навіть передбачений штраф. Зокрема у великій Британії за такий проступок водіїв штрафують на 100 фунтів та 3 штрафні бали.