EC не забороняє Apple випустити iPhone без порту USB-C: смартфон може вийти у 2026 році

Журналіст Марк Гурман в одній зі своїх березневих статей розповів, що Apple хотіла зробити прийдешній тонкий смартфон iPhone 17 Air першим безпортовим iPhone. Однак компанія відмовилася від цієї ідеї, зокрема через регуляторів у Європі, які можуть бути проти.

Журналіст ресурсу 9to5mac Бен Лавджой вирішив безпосередньо запитати у чиновників, чи допустимо випускати смартфон без будь-яких портів. Прес-секретар Європейської комісії Федеріка Мікколі каже, що закони ЄС не забороняють це. USB-C обов’язковий тільки для пристроїв із дротовою зарядкою.

«Оскільки таке радіообладнання не може заряджатися від дротової зарядки, йому не потрібно впроваджувати гармонізоване (дротове) рішення для зарядки», – Федеріка Мікколі.

У звіті Гурмана йшлося, що Apple не відмовилася повністю від ідеї випустити iPhone без роз’єму для заряджання, а просто відклала впровадження цієї інновації на певний час. У майбутньому такий смартфон все-таки може з’явитися на ринку. Можливо, занадто довго чекати не доведеться і це буде iPhone 18 Air.