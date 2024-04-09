Вийшов смартфон Nubia Calf – фотофлагман за ціною бюджетника

Китайський бренд представив нову лінійку смартфонів Calf. Це будуть доступні апарати, в яких основний упор зроблено на фотоможливості.

Новинка отримала вельми об’ємний блок камер із двома датчиками:

Основний Samsung HM6: роздільна здатність 108 Мп, 1/1,67″, f/1,75 з підтримкою нічної зйомки, AI-зум;

Додаткова Smausng HM6: 2 Мп, f/2,4, допомагає при портретній зйомці.

Спереду доступна фронтальна камера роздільною здатністю 5 Мп без автофокусу. Також виробник заявляє про наявність ШІ-функцій для камери, наприклад, автополіпшення знімків.

З інших особливостей смартфона можна виділити безліч нейромережевих функцій. Смартфон може генерувати листи в чатах, перекладати тексти на фото і відповідати на запитання користувача голосом.

Характеристики Nubia Calf

Екран: 6,56 дюйма, 1612×720, TFT, 120 Гц, тач 240 Гц;

Процесор: UniSoC T760, 6 нм;

Пам’ять: 6/8/12 ГБ оперативної, 256 ГБ постійної UFS 3.1. постійної;

Батарея: 5000 мАг, швидка зарядка 15 Вт;

ОС: Android 14;

Габарити: 163,6×74,9×8,6 мм, вага – 207,5 грам;

Зв’язок: 2G, 3G, 4G, 5G, nano-SIM, Wi-Fi, Bluetooth, 3,5-мм.

Апарат має акумулятор ємністю 5000 мАг і алгоритм енергозбереження з використанням ШІ.

Ціни та доступність

Nubia Calf (6+256 ГБ) – 799 юанів (4200 гривень)

Nubia Calf (8+256 ГБ) – 999 юанів (5300 гривень)

Nubia Calf (12+256 ГБ) – 1199 юанів (6800 гривень)

Продажі Nubia Calf стартують 9 квітня. Гаджет доступний у двох кольорах: чорному і зеленому.