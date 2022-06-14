Samsung відновлює лінійку захищених пристроїв. Ширяться чутки про розробку Galaxy XCover 6 Pro

Асортимент брендових захищених смартфонів завжди був дещо обмежений, якщо не брати до уваги маловідомі китайські продукти. Після Samsung XCover вартих уваги моделей майже не було. Тож нещодавно повідомили, що варто очікувати відродження лінійки XCover, до того ж зі свіжим устаткуванням.





Інформація про смартфон з’явилась в переліку моделей телефонів, які підтримують Google ARCore. В якості центрального процесора розробники зупинились на відносно потужному та сучасному Snapdragon 778G, подбали про достатній об’єм оперативної пам’яті, передбачивши цілих 6 ГБ, та обрали в якості внутрішнього носія модуль на 128 ГБ. Такого набору характеристик буде достатньо, щоб користуватись сучасними сервісами та грати у вимогливі ігри на високих чи середніх налаштуваннях графіки.

Full HD+ дисплей матиме діагональ в 6,6 дюйма, а технологія IPS позбавить майбутнього покупця відчуття втоми очей від тривалої роботи зі смартфоном. Для розваг та блогінгу Galaxy XCover 6 Pro отримає сучасний модуль подвійної камери з роздільною здатністю в 50 Мп. Для відеозв’язку та яскравих селфі передбачено фронтальний об’єктив на 13 мегапікселів.

Скоріш за все, захист смартфона буде реалізовано за стандартом IP68, тобто його можна буде безпечно занурювати в воду. А ще девайс передбачає безпечне падіння на тверді поверхні з висоти до півтора метра. Також смартфон дасть доступ до своїх можливостей за складних умов використання, наприклад, за надмірної вологи, морозу чи екстремальної спеки.

Єдиним відверто слабким місцем у цьому всюдиході стане автономність. Смартфону пророкують батарею ємністю в 4050 мАг. З огляду на досить витратну технологію дисплея, цього може виявитись замало для комфортного та тривалого використання Samsung Galaxy XCover 6 Pro.

Дані про дату релізу та орієнтовну вартість захищеного смартфона, майже позбавленого конкурентів, наразі не розкриваються.