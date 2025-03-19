В Україні до літа здорожчає популярний товар: ціни вже пішли в гору

В Україні спостерігається тенденція до зростання цін на цукор. Згідно з аналітиками сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах ВАР, поточний середній рівень відпускних цін з заводів коливається в межах 24,60-25,30 грн/кг, і очікується подальше підвищення.

На ціноутворення традиційно впливає сезонний тренд. Експерти зазначають, що з початку року і до середини літа спостерігається зростання котирувань. “Враховуючи поточні ринкові фактори, умовні ціни можуть вийти на рівень 27-28 грн/кг з ПДВ,” – вважають аналітики.

Кілька ключових факторів впливають на ринок. По-перше, зростає внутрішній попит, а по-друге, відкрився ринок Європейського Союзу.

“Багато заводів наразі викуповують квоти під європейський ринок. Водночас українські виробники вже адаптувалися до зовнішніх поставок ще до відкриття ЄС – ми експортували продукцію до Туреччини, Камеруну, Кот-д’Івуару, Індонезії та Ізраїлю. Попит із цих країн зберігається, а додатковий інтерес із боку Європи лише посилює ріст цін,” – зазначають у ПУСК.

Таким чином, активний експорт і традиційні сезонні чинники створюють передумови для подальшого підвищення вартості українського цукру.