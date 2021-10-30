До 13 гривень за куб: відомі ціни на газ в листопаді
Низка українських постачальників знизила вартість «блакитного палива».
Днями українські газові компанії оприлюднили свої тарифи на листопад. Оновленні цінники приємно здивували українців, адже низка компаній суттєво знизила ціну на ресурс. Річні ставки деяких постачальників впали аж на 2 гривні за кубометр. А верхня цінова межа не перевищує 13 гривень.
Найменшу річну ціну на газ встановило підприємство Енерджі Трейд Груп – 7,79 грн за кубічний метр. Всього на 1 копійку дорожче оцінила енергоресурс компанія Neogas – 7,8 грн. КП Луцькводоканал знизила тариф до 7,88 грн за мірку пального. Тим часом Уманьгаз Збут та Черкасигаз Збут визначили вартість «блакитного палива» у 7,89 грн за 1 кубічний метр.
Незмінною залишилася ціна газу від постачальника Нафтогаз України – 7,96 грн за «куб». Таку ж саму ціну пропонує національна компанія і клієнтам, які звернулися до неї як до постачальника «останньої надії». Про зниження ціни для тимчасових користувачів, що втратили свого постачальника, попрохали Нафтогаз українські урядовці.
Решта газопостачальників України встановили свої ціни у діапазоні 7,98 та 13,5 грн. Найбільші цінники оприлюднили Херсонський та Житомирський облгази. Їхня річна ставка – 13,5 грн за кубометр пального. Та варто зауважити, що більшість компаній все ж втрималася у межах 9 грн за «куб».
Зниження вартості газу за річним договором стане для українців черговим аргументом для відмови під помісячного тарифу. Адже головна перевага річного тарифу у тому, що не нього не впливають постійні стрибки цін на газ у Європі.
Зазначимо, що такий ґрунтовний перегляд свої тарифних планів провідні українські постачальники провели вперше за останні пів року. Позитивні зміни у ціновій політиці газових компаній експерти пов’язують насамперед із початком роботи ринку у рамках Балансуючої групи національної компанії «Нафтогаз України». З поточного місяця у складі цієї групи працює більшість українських газопостачальників. Усі вони купують газ у Нафтогазу за фіксованою ціною 7,42 грн за кубічний метр.
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