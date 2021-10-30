До 13 гривень за куб: відомі ціни на газ в листопаді

Днями українські газові компанії оприлюднили свої тарифи на листопад. Оновленні цінники приємно здивували українців, адже низка компаній суттєво знизила ціну на ресурс. Річні ставки деяких постачальників впали аж на 2 гривні за кубометр. А верхня цінова межа не перевищує 13 гривень.





Найменшу річну ціну на газ встановило підприємство Енерджі Трейд Груп – 7,79 грн за кубічний метр. Всього на 1 копійку дорожче оцінила енергоресурс компанія Neogas – 7,8 грн. КП Луцькводоканал знизила тариф до 7,88 грн за мірку пального. Тим часом Уманьгаз Збут та Черкасигаз Збут визначили вартість «блакитного палива» у 7,89 грн за 1 кубічний метр.

Незмінною залишилася ціна газу від постачальника Нафтогаз України – 7,96 грн за «куб». Таку ж саму ціну пропонує національна компанія і клієнтам, які звернулися до неї як до постачальника «останньої надії». Про зниження ціни для тимчасових користувачів, що втратили свого постачальника, попрохали Нафтогаз українські урядовці.

Решта газопостачальників України встановили свої ціни у діапазоні 7,98 та 13,5 грн. Найбільші цінники оприлюднили Херсонський та Житомирський облгази. Їхня річна ставка – 13,5 грн за кубометр пального. Та варто зауважити, що більшість компаній все ж втрималася у межах 9 грн за «куб».

Зниження вартості газу за річним договором стане для українців черговим аргументом для відмови під помісячного тарифу. Адже головна перевага річного тарифу у тому, що не нього не впливають постійні стрибки цін на газ у Європі.

Зазначимо, що такий ґрунтовний перегляд свої тарифних планів провідні українські постачальники провели вперше за останні пів року. Позитивні зміни у ціновій політиці газових компаній експерти пов’язують насамперед із початком роботи ринку у рамках Балансуючої групи національної компанії «Нафтогаз України». З поточного місяця у складі цієї групи працює більшість українських газопостачальників. Усі вони купують газ у Нафтогазу за фіксованою ціною 7,42 грн за кубічний метр.