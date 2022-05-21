Як на роду написано: в скільки років помирають представники різних знаків зодіаку

Секрет довголіття криється у дотриманні правил здорового життя. Астрологи вважають, що доля кожного знака зодіаку передбачена, і кожен із них має уникати певних захворювань. У такому разі смерть не наздожене вас у ранньому віці.





Овен

Зірки подарували цьому знаку дуже значний термін, адже у них міцне здоров’я. Якщо прислухатися до свого організму і стежити за його станом, жінки-Овни зможуть дожити до 78-80 років, чоловіки – до 79 років.

Телець

Цьому знаку не варто ризикувати через дрібниці. Жінки-Тільці можуть похвалитися чудовою фізичною витривалістю, проте не варто перевантажувати себе роботою. Середня тривалість життя у такому разі у них буде 79-80 років. У чоловіків-Тельців слабкі легені. Рекомендується відмовитись від куріння, тоді вони зможуть прожити до 80 років.

Близнюки

Намагайтеся не втрачати ясність розуму і піддаватися авантюрам. Будьте дуже обережні за кермом. У жінок-Близнюків загалом хороше здоров’я, але варто оберігати себе від застудних захворювань. Середня тривалість їхнього життя — 85 років. Чоловіки-близнюки з менш сильним імунітетом. Після 45 років зростає ризик легеневих захворювань. Їхній середній вік — 78 років.

Раки

Раки схильні до депресій і психозів, а це впливає і на інші аспекти здоров’я. Їм рекомендується зайняття спортом. Жінки-Раки часто страждають від головного болю, тому не варто перевтомлюватися. Середня тривалість життя – 75 років. Слабке місце у чоловіків – імунітет, а з віком виникають проблеми у суглобах. У середньому чоловіки-Раки живуть до 73-74 років.

Лев

Зброя Левів – оптимізм. Він допомагає їм боротися із захворюваннями та не боятися труднощів. Все ж таки їм необхідно прислухатися до свого організму і звертатися за медичною допомогою при необхідності. Жінки-Леви схильні до серцево-судинних захворювань – зазвичай вони живуть до 72-74 років. Чоловіки-Леви часто страждають від болю в ногах. Їхня тривалість життя — 74-75 років.

Діви

Це знак працьовитих довгожителів. Вони звикли стежити за своїм здоров’ям. При цьому для них не буде зайвим заняття спортом. Жінки-Діви – найраціональніші в зодіакальному колі. Вони можуть похвалитися чудовим здоров’ям і живуть понад 80 років. Чоловіки-Діви до – 76.

Терези

Для цього знака характерний слабкий імунітет. Їм не варто пропускати щеплення та турбувати себе сильними фізичними навантаженнями. Жінки-Терези можуть дожити до 77 років. Чоловіки-Терези – до 72-73 років.

Скорпіони

Пристрасть до азарту може зіграти з ними злий жарт. Скорпіони схильні до небезпеки та можуть стати жертвою нещасного випадку. Жінки-Скорпіони зазвичай живуть до 62-63 років і страждають від хронічних захворювань. Чоловіки доживають до 66-68 років.

Стрілець

У Стрільців часто бувають проблеми з нервовою системою та психічні розлади. Їм слід захищати себе від поганих новин. Жінки-Стрільці зазвичай живуть до 72 років. У старшому віці найбільш схильні до хвороб суглобів. Чоловіки живуть до 68 років і часто страждають від неврозів.

Козероги

Козероги постійно стежать за станом здоров’я і старанно виконують приписи лікаря, і це дозволяє досягти довголіття. Їхнє слабке місце — органи дихання. Крім того, жінки-Козероги схильні до хвороб сечостатевої системи. Середня тривалість їхнього життя – 80 років. Чоловіки-Козероги зазвичай живуть до 77 років.

Водолій

Проблема Водоліїв — переїдання, через це виникають проблеми із травленням, захворювання шлунка. Жінки-Водолії страждають від перепадів тиску. Їм потрібно проводити більше часу на свіжому повітрі. Зазвичай вони живуть до 71 року. Чоловіки-Водолії не вміють справлятися зі стресом, що призводить до психічних розладів. У середньому вони живуть до 70 років.

Риби

Риби схильні до надмірної емоційності. Вони приймають все надто близько до серця. Разом з тим жінки-Риби найбільш схильні до простудних захворювань. Тривалість їхнього життя – 75 років. Чоловіки-риби страждають від фізичних навантажень. Їм слід частіше відпочивати. Зазвичай вони живуть до 71 року.